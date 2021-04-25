Mutasyon, çocuklarda korona vak’alarını arttırdı

Çocuk ve Göğüs Hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Elif Dağlı, “Ülkemizde birkaç aydır İngiliz mutasyonunu gösteren virüsün egemen olması ve vak’a sayılarının hızla artması salgının özelliklerini değiştirdi. Çocuklarda da hastalık belirtileri görülmeye başladı. Bu sebeple, ailelerin eğitim kurumlarının ve karar vericilerin, bu konudaki bilgilerini güncellemeleri gerekiyor” dedi.

Sözcü’nün haberine göre, Dağlı, “Hastalık çocuklarda yüzde 16-19 oranında belirti vermeden geçiyor. Belirti verenlerde ise ateş, öksürük, boğaz ağrısı, burun doluluğu ve akıntısı dikkat çekiyor. Baş, karın, kas ağrısı, yorgunluk, mide bulantısı da görülebiliyor. Hastaların yüzde 8-12’sinde sık ve zorlu nefes alma, yüzde birinde cilt döküntüsü görülüyor. Nadir görülse de çocuklarda Kronavirüs’ün hastaneye yatışı gerektiren vak’aları da olabiliyor. Hastaneye yatan çocukların yüzde 19’u küçük süt çocukları, yüzde 42’si ise 12-17 yaş grubundaki ergenler. Bu çocukların üçte birine yoğun bakım tedavisi gerekiyor” dedi.

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