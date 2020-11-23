Negatif testler tekrarlanmalı

Prof. Dr. Gülfem Terek Ece, “PCR testlerindeki yalancı negatif sonuca karşı test tekrarlanmalı” uyarısında bulundu.

Medical Park Hastanesi Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Gülfem Terek Ece, Covid-19 tanısında kritik önemde olan PCR testine ilişkin önemli uyarılarda bulundu. Tüm dünyayı saran Coronavirus (Covid-19) salgını yayılmaya devam ederken, uzmanlar, en etkili tanı yönteminin PCR testi olduğunu belirtiyor. Artıgerçek’deki habere göre, evlerde yapılan hazır test kitlerine karşı uyarılarda bulunan İzmir Ekonomi Üniversitesi Medical Park Hastanesi Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Gülfem Terek Ece, “Bu testlerin duyarlılıkları son derece düşük. O nedenle mutlaka güvenilir antikor testlerinin kullanılması gerekli. Hastalığın klinik evresine göre mutlaka PCR testinin yaptırılması gerekli. Özellikle PCR testi pozitif çıkan vakaların, antikora baktırmalı. Hastaların uykularına, beslenme düzenlerine, gıda takviyelerine dikkat etmeli. Maske, hijyen ve mesafeye önem verilmeli” açıklaması yaptı.

‘YALANCI NEGATİF SONUCA KARŞI TEST TEKRAR EDİLMELİ’

BÜTÜN dünyayı etkileyen korona pandemisi esnasında, tıbbî mikrobiyoloji laboratuvar tanısının son derece önem taşıdığını aktaran Prof. Dr. Terek Ece, PCR testine ilişkin şunları söyledi: “Bu noktada hastaların erken tanısı ve erken tedavisi son derece önemli. Özellikle Sağlık Bakanlığı’nın vurgulayarak sıkça kullandığı test PCR. PCR testini tıbbî mikrobiyoloji alanında birçok hastalığın tanısında kullanıyoruz. Coronavirus’ün genetik materyalini saptayabilecek olan son derece hassasiyeti olan bir tanı yöntemi. Fakat, PCR testi için numune alımı, kişinin bağışık yanıt ve klinik evresine bağlı olarak bazı noktalarda negatif sonuçlarla karşılaşabiliyoruz. Bu noktada numune tekrarı ve hastadan klinik evreye göre yeniden numune alınmasıyla, testin tekrar edilmesini öneriyoruz. Her tanı testinde yalancı negatiflik olma olasılığının olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Terek Ece, şöyle devam etti: “PCR’da numuneler ağızdan ve burundan yeterli miktarda alınmazsa, hastalığın çok erken veya çok geç evrelerinde numune alınırsa yalancı negatifler ortaya çıkabilir. Bu noktada PCR’ı desteklemek için antikor testleri kullanılabilir. Antikor testlerindeki yalancı negatifliklerde özellikle yine hastalığın klinik evresiyle alâkalı.”