"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
7 OCAK 2025 SALI - YIL: 55

“O, insanı alaktan yarattı.” (Alak: 2) - Bir yaratılış serüveni...

07 Ocak 2025, Salı 01:21
Bizim Aile Dergisi, 37.yılında insanın ve kâinatın yaratılışını ele alıyor. İnsanın ve kâinatın yaratılış serüvenini Ocak 2025 sayımızdan okuyabilirsiniz. İstifadeniz bol olsun.

Bizim Aile Dergisi'nin internet sitesini incelemek için tıklayınız
Can Kardeş Dergisi'nin internet sitesini incelemek için tıklayınız
Genç Yorum Dergisi'nin internet sitesini incelemek için tıklayınız

ÇOCUKLARA DİN SEVGİSİ NASIL VERİLİR?

Kapak sayfamızda Nurkan Tezer, insanın ve kâinatın yaratılış serüvenini anlatıyor. Röportaj sayfamızda Çocuklu Camii müezzini İbrahim Aslan ile çocuklara din sevgisinin nasıl verilmesi gerektiğini konuştuk. Fatmanur Öztaş, Çocuk sayfamızda “Çocuklarımızı tefekkürle buluşturmak” yazısıyla tavsiyelerde bulunuyor. Yeni dönemde yeni bir sayfamız da var. Halide Keçeli, Aile sayfasında “Çocuk ve kuvveler” üzerine konuşuyor.

YENİ YILDA BESLENME TAVSİYELERİ

Hemşire Zeynep Toprak, Sağlık sayfamızda “Halluks Valgus Hastalığı”ndan bahsediyor. Diyetisyen Nurbahar Salihoğlu, Beslenme sayfamızda yeni yıl için beslenme tavsiyelerinde bulunuyor. Gülten Örnek Lezzetli Tarifler sayfamızda pancar salatası tarifini veriyor. Birbirinden renkli diğer sayfalarımızı da okumadan geçmeyelim. Her ay olduğu gibi Esma-i Hüsna, Cevşenü’l-Kebir’den dualar, bulmaca ve diğer tüm sayfalar sizleri bekliyor.

KÜBRA ÖRNEK KORKMAZ - YENİ ASYA

Okunma Sayısı: 253
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Gazze'deki çocuklar savaşın bedelini hayatlarıyla ödüyor

    ABD'deki 13 eyalette ''kar ve şiddetli soğuk'' alarmı: En 3 kişi öldü

    Güney Kore'de 179 kişinin öldüğü uçak kazasıyla ilgili yeni gelişme

    Trudeau istifa edeceğini duyurdu

    Madencilik ve yangınlar ormanları tahrip ediyor

    Sağlık çalışanları da iş bırakacak

    Yanlış politikaların bedelini halk ödüyor

    Yeter! Söz milletin! - Demokrat Parti’nin 78 yıldönümü kutlanıyor

    DEM el yükseltti: “Görüşme yetmez İmralı’nın kapıları açılmalı”

    Filistin Sağlık Bakanlığı: İlâç ve tıbbî malzemeyle ilgili büyük bir yoklukla karşı karşıyayız

    İsrail, 2024'te Gazze'de 966 camiyi yıktı

    Çay-simit hesabı yapanlar, bizi aç bıraktı

    Milyonlar Hazret-i Mevlânâ'yı ziyaret etti

    Gazze'deki İsrail bombardımanı yoğunlaşarak devam ediyor

    Suriye'de bir toplu mezar daha bulundu
    📷

    Risale-i Nur'dan alıntı yapan Kanadalı Profesör: Vesveselere çözüm Bediüzzaman’da

    Dünyanın en yaşlı insanı da öldü...

    Gazze’nin kuzeyinde hastane kalmadı

    İsrailli milletvekillerinin soykırım çağrısına tepki

    En Çok Okunanlar

    Osman ZENGİN

    Üstad’a dil uzatmıştı, iflâh olmadı
    Ahmet BATTAL

    İkinci çözüm süreci mi?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Cevher İLHAN

    Ekonomide iflasın ikrarı...
    Ali FERŞADOĞLU

    Güneş hararetini Cehennemden alıyor
    Faruk ÇAKIR

    Jimmy Carter’ın bakışı
    M. Latif SALİHOĞLU

    Demokrasiye “Demokratlar” ile geçildi
    Süleyman KÖSMENE

    Çorum’da hizmet konuşuldu
    Genel

    Sağlık çalışanları da iş bırakacak
    M. Ali KAYA

    DP-CHP mücadelesi ve DP'nin zaferi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.