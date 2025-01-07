“O, insanı alaktan yarattı.” (Alak: 2) - Bir yaratılış serüveni...

Bizim Aile Dergisi, 37.yılında insanın ve kâinatın yaratılışını ele alıyor. İnsanın ve kâinatın yaratılış serüvenini Ocak 2025 sayımızdan okuyabilirsiniz. İstifadeniz bol olsun.

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ÇOCUKLARA DİN SEVGİSİ NASIL VERİLİR?

Kapak sayfamızda Nurkan Tezer, insanın ve kâinatın yaratılış serüvenini anlatıyor. Röportaj sayfamızda Çocuklu Camii müezzini İbrahim Aslan ile çocuklara din sevgisinin nasıl verilmesi gerektiğini konuştuk. Fatmanur Öztaş, Çocuk sayfamızda “Çocuklarımızı tefekkürle buluşturmak” yazısıyla tavsiyelerde bulunuyor. Yeni dönemde yeni bir sayfamız da var. Halide Keçeli, Aile sayfasında “Çocuk ve kuvveler” üzerine konuşuyor.

YENİ YILDA BESLENME TAVSİYELERİ

Hemşire Zeynep Toprak, Sağlık sayfamızda “Halluks Valgus Hastalığı”ndan bahsediyor. Diyetisyen Nurbahar Salihoğlu, Beslenme sayfamızda yeni yıl için beslenme tavsiyelerinde bulunuyor. Gülten Örnek Lezzetli Tarifler sayfamızda pancar salatası tarifini veriyor. Birbirinden renkli diğer sayfalarımızı da okumadan geçmeyelim. Her ay olduğu gibi Esma-i Hüsna, Cevşenü’l-Kebir’den dualar, bulmaca ve diğer tüm sayfalar sizleri bekliyor.

KÜBRA ÖRNEK KORKMAZ - YENİ ASYA