Obezite alarmı

Güven Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alper Sönmez, Türkiye’deki 3 kişiden birinde obezite olduğunu belirterek, “Obeziteden kaynaklı çeşitli hastalıklarla uğraşıyoruz.

Mücadele etmezsek, obezite bizi ele geçirecek” ifadelerini kullandı. Güven Hastanesi’nden yapılan açıklamaya göre, sağlığı bozacak ölçüde vücutta aşırı yağ birikmesi olarak tanımlanan obezite, modern çağın en büyük sağlık sorunlarından biri olarak öne çıkıyor. Obezite, pek çok kronik hastalığa da yol açarken, hareketsiz yaşam, dengesiz ve sağlıksız beslenme hastalığın günden güne artmasına neden oluyor. AA

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