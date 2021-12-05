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Ocak ayında ilaç bulunmayabilir

05 Aralık 2021, Pazar 01:20
Eczaneler ilaç yokluğu çekiyor. TL’nin değer kaybetmesiyle ilaç sektörü de etkilendi. Üretim düşerken, piyasada ilaç bulmak da zorlaşıyor. Bu durum sebebiyle başta çocuk şurupları olmak üzere bazı ilaçlar bulunamıyor.

İlaç sektörü de TL’nin değer kaybetmesinden etkilenen sektörler arasında yer alıyor. Üretim maliyetlerinin artması sebebiyle üretim düşerken, piyasada ilaç bulmak da zorlaşıyor. Eczanelerde bulmakta sıkıntı yaşanan ilâçların başında çocuk şurupları, ağrı kesici ve ateş düşürücüler geliyor. Eczacılar, “hasta sayısı arttığını ve hasta dört kalem ilâç alacaksa en fazla ikisini verebiliyoruz” ifadelerini kullandı. Duvar’da yer alan haberde, Bursa Eczacı Odası ve Antep’te ismini vermek istemeyen bir eczane sahibi ilâcın bulunmasında yaşanan sıkıntıların sebeplerini anlattı. Bursa Eczacı Odası Başkanı Okan Şahin, önceki yıllarda da benzer sorunlar yaşandığını hatırlatarak, şu an var olan sorunun daha ileri boyutlarda olduğunu şöyle anlattı:

Vatandaşlar eczane eczane geziyor

“Her yıl Şubat ayında önceki yılın kur ortalamasına göre ilâç-kur fiyatı belirleniyor. 2021’in Şubat ayında 4,57’den Euro kuru belirlendi. Euro’daki aşırı artış, birçok firmanın ilâç getirmemesine ve üretimle ilgili başka sorunlara yol açtı. Bugüne kadar piyasada olmayan ilâç oranı yüzde 13-16 arasında geziyordu. Bu ilâçların hepsi ithal ürünlerdi. Bu sene ilk defa yüzde 20’ye ulaştı ve ilâçların arasında yerli olan ilâçlarda var.” Piyasada ihtiyacın altında var olan ve sıkıntısı yaşanan ilâçların ağırlıklı olarak çocuk şurupları, ağrı kesici ve ateş düşürücüler olduğunu söyleyen Şahin, “Vatandaşlar ilaçları bulmak için eczane eczane geziyor” dedi. Bazı ilaçlarda piyasa ihtiyacının iki bin kutu olduğunu fakat eczacılara verilenin 20 kutu olduğunu belirten Şahin, “Biz her gün firma ve müşterilerle problemler yaşıyoruz. Kimi üreticiler maliyetler arttığı için üretmek istemiyor. Kimi şirketler ise yeni zamları bekliyor. Biz arada kalıyoruz. Döviz önümüzdeki süreçte ciddî sorunlar oluşturabilir. Asıl olarak ocak ayında yaşanacak sıkıntılara ilişkin kaygılarımız var” diye konuştu.

Asıl sorun ilaçların üretilmemesi

Mersin Eczacılar Odası Başkanı Özgün Sağır, eczanelerin gerçek anlamda ilâç yokluğu çektiğini vurguladı. Bakanlığın sorunu görmezden geldiğini belirten Sağır, ortaya çıkan algının kırılması için bakanlığın eczacıları stokçulukla suçladığını söyledi ve bakanlığın bu durum için tedbir almak yerine inkâr ettiğini ifade etti. Sağır, bakanlığın bu inkâra devam etmesi halinde Aralık ve Ocak aylarında hiç ilâç bulunamayacağı konusunda uyardı. Eczacılara göre ilâç sorununun en önemli sebeplerinden biri, döviz kuruna endeksli fiyat politikası. İlâç şirketlerinin ‘zarar ederiz’ düşüncesiyle ellerinde ilâçları piyasaya sürmediklerini ya da üretim yapmadıklarını ifade eden bir başka eczacı, “İlâç şirketleri ‘yıllık üretimimizi yaptık’ diyerek artık ilâç üretmiyor. Böyle olunca piyasada ilâç bulunmuyor. Bir diğer sebep de Şubat ayında gelecek zam beklentisi. Zam gelecek diye piyasaya ilâç da sürmüyorlar. Bunu yanı sıra ilâçlarının hammaddelerinin çoğu yurtdışından geliyor. Döviz kurundaki artış ile beraber ilâç firmaları hammadde sorunu yaşıyor. Böylece üretim olmuyor. Stok yapanlar da vardır belki, ama 100 eczanenin stok yapması piyasayı bu kadar etkilemez. Asıl sorun ilâçların üretilmemesi” dedi. 

Haber Merkezi

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