Öğle saatlerinde güneşli ortamda bulunmayın

Yurt genelinde sıcak hava dalgası etkisini sürdürüyor. Meteoroloji’nin ardından AKOM’dan son dakika sıcaklık uyarısı geldi.

AKOM’dan yapılan paylaşımda 19-22 Temmuz tarihlerine dikkat çekildi. Nemin yüzde 95’e varacağı ve sıcaklıkların hissedilenden 5-10 derece daha fazla olacağı vurgulandı. AKOM, “İstanbul başta olmak üzere yurdumuzun tamamına yakın bölümünde Afrika ve Basra kökenli sıcak hava dalgaları etkili olmaya devam ediyor. Öğle saatlerinde başta yaşlılar, hamileler, çocuklar, astım ve kalp yetmezliği gibi rahatsızlığı bulunan vatandaşlarımızın güneşli ortamda bulunmamaları sağlıkları açısından faydalı olacaktır.” çağrısında bulundu. Haber Merkezi

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