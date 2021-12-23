'Omicron Delta'dan daha hafif geçiyor'

Birleşik Krallık'ta yapılan iki yeni çalışma yaklaşık bir ay önce tespit edilen Omicron varyantının Delta'dan daha hafif olabileceği sonucuna vardı.

Imperial College London tarafından yapılan çalışmada İngiltere'deki Omicron vakalarının hastaneye kaldırılma oranının Delta vakalarına göre yüzde 20 az olduğunu tespit etti. Hastanede en az bir gece kalan hasta sayısının ise Delta vakalarına göre yüzde 40 daha az olduğu anlaşıldı.

Bu analiz İngiltere'de aralık ayının ilk haftasında koronavirüs PCR testi pozitif çıkan vakaları kapsıyor. Bu vakaların 269 bini Delta, 56 bini ise Omicron vakası.

İskoçya'da yapılan başka bir çalışmada ise Edinburg Universitesi'nden bilim insanları ve uzmanlar Omicron vakalarının hastaneye yatma riskinin Delta'ya göre üçte iki oranında az olduğu sonucuna vardı. Ancak gençlerde Kovid-19 hastalığının genelde fazla ağır seyretmediğini hatırlatan uzmanlar, çalışmaya katılan 24 bin Omicron vakasının çoğunlukla 20-39 yaş arasındaki gençler olduğuna dikkat çekti.

Çalışmalarla ilgili bilimsel değerlendirme henüz yapılmadı.

Omicron varyantının ilk tespit edildiği Güney Afrika'daki çalışmalarda da Omicron nedeniyle hastaneye yatan vaka sayısının Delta'ya göre çok daha az olduğu görüldü.

Ancak bu çalışmalarda da Güney Afrika nüfusunun çok genç olmasından dolayı durumun yaş ortalaması yüksek ülkelerde, özellikle de aşıların etkisiz kalma ihtimali de dikkate alındığında farklı sonuçlar gösterebileceğinin altı çiziliyor.

Bilim insanları bu sonuçların Omicron'un Delta'dan çok daha bulaşıcı olduğu ve yeni varyanta Kovid-19'a karşı geliştirilen aşıların etkisiz kalma ihtimalinin bulunduğu gerçeği göze alınarak değerlendirilmesi gerektiği uyarısında bulundu.

Omicron'un bir anda çok sayıda kişiyi hasta etmesinin sağlık sistemini kilitleme hatta çökertme riski bulunuyor. Bu tehlikeye karşı alarma geçen birçok ülke önlemleri arttırarak kısıtlamaları yeniden uygulamaya soktu.