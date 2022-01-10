Omicron yeniden enfekte olma riskini arttırdı

Trakya Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Faruk Yorulmaz, Güney Afrika kökenli Omicron varyantının çok hızlı bulaşma gösterdiğini, Türkiye’de ve dünyada vak’a sayılarının hızla arttığını söyledi.

Yeni varyantın, virüsün davranışını ciddî biçimde değiştirdiğini ifade eden Yorulmaz, “Virüsün öldürücülüğü, ağır hastalık yapıcı özelliği azaldı, ama bulaşıcılığı arttı. Artan vak’a sayısıyla ağır vak’a sayısı da artabilir. Varyantın bir başka özelliği virüse bağlı değişim, yeniden enfekte olma riskini artırdı. Daha önce hastalık geçirdikten sonra bir bağışıklık sağlanıyordu, ama bununla birlikte daha önce hastalanmış olanların da yeniden hastalandığını görüyoruz. Bu, ek bir sıkıntı oluşturdu.” diye konuştu. Prof. Dr. Yorulmaz, Omicron varyantında aşıların bağışıklık oranlarının önceki varyantlara göre daha düşük olduğunu belirtti. AA

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