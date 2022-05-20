Online Doktor ve Uzman Sohbetlerini Kaçırmayın!

REDCET Online Etkinlik Ajansı 27 Haziran – 31 Aralık 2022 tarihleri arasında Facebook ve Youtube üzerinden her akşam 2 doktor ve sağlık uzmanı ile sohbet gerçekleştirecek!

Doktor ve sağlık uzmanlarıyla CANLI yayınlanacak Seminer tadındaki bu sohbetleri izleyip soru sorabilir, güncel ve en yeni sağlık bilgelerini birinci ağızdan öğrenebilir, arzu ederseniz doktor ve sağlık uzmanından hizmet almak için randevu oluşturabilirsiniz.

REDCET Online Etkinlik Ajansı Genel Koordinatörü Remzi Kalafat; “27 Haziran’dan itibaren her gün gerçekleşecek bu sohbetlere Facebook sayfamızı beğenerek ve Youtube kanalımıza abone olarak izleyici olarak dâhil olabilirsiniz.” Açıklamasında bulundu.

İşte Canlı Yayınlanacak Sohbetlerin Sosyal Medya ve Youtube Kanalı Adresleri: