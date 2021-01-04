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4 OCAK 2021 PAZARTESİ - YIL: 51

Pasif içicilik yılda 1,2 milyon ölüme sebep oluyor

04 Ocak 2021, Pazartesi
Doç. Dr. Güzin Zeren Öztürk, sigaranın 20’den fazla kanser türünün oluşumunda rol oynadığını belirterek, “Her yıl 8 milyonu aşkın insan sigara kullanımına bağlı nedenlerden ölüyor. Pasif içicilik de yılda 1,2 milyon ölüme neden oluyor” dedi.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Eğitim ve İdarî Sorumlusu Doç. Dr. Güzin Zeren Öztürk, her yıl 8 milyonu aşkın insanın sigara kullanımına bağlı sebeplerden öldüğünü belirtti. Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği İstanbul Şube Yönetim Kurulu Üyesi de olan Doç. Dr. Öztürk, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine işaret ederek, dünyada 1,1 milyar kişinin sigara kullandığını, 15 yaş üstü kişilerde ise sigara içme oranının yüzde 21,9 olduğunu aktardı. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2019 verilerine de değinen Öztürk, Türkiye’de 15 yaş üstü fertlerde sigara içme oranının yüzde 31,4 olduğunu, Türkiye’nin sigara kullanımı yoğunluğu açısından dünyada 24. sırada yer aldığını, 2010-2019 yılları arasında 15 yaş üstünde sigara kullanımında artış yaşandığını ifade etti.

Kovid-19’dan ölüm hızı 14 kat fazla

Öte yandan, sigara kullanan kişilerin, yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) daha ağır geçirebildiğini hatırlatan Öztürk, yapılan çalışmalarda sigara içenlerin içmeyenlere oranla Kovid-19’dan ölüm hızının 14 kat fazla olduğunun ortaya konduğunu dile getirdi.

Pasif içicilik çocuk ölümlerinin de sebebi

Doç. Dr. Öztürk, sigara kullanımının başta kalp ve solunum yolu hastalıkları olmak üzere 20’den fazla kanser türünün oluşumunda rol oynadığını belirterek, şöyle devam etti: “Akciğer kanseri vak’alarının yüzde 90’ı sigara kullanımından kaynaklanıyor. Gırtlak, ağız boşluğu, yemek borusu, mide, kolon, pankreas, böbrek, mesane, meme ve rahim ağzı kanserlerinin oluşumunda da sigaranın etkin rolü olduğu biliniyor. Bütün kanserlerin yaklaşık 3’te 1’inden sigara sorumlu tutuluyor. Her yıl 8 milyonu aşkın insan sigara kullanımına bağlı sebeplerden ölüyor. Pasif içicilik de sigara içenlerde olduğu gibi sağlık sorunlarına yol açarak yılda 1,2 milyon ölüme sebep oluyor. Dünya genelinde çocukların yüzde 40’ının pasif içiciliğe maruz kaldığı, pasif içiciliğin çocuk ölümlerinin yüzde 28’inden sorumlu olduğu bildirildi. Yani, sigara kullanımı hem içen bireyi hem ailesini hem de çevresini sağlık açısından olumsuz etkiliyor”

Yılda 5 bin 500 lira sigaraya gidiyor

Günde 1 paket sigara içenlerin yılda ortalama 5 bin 500 lirasını sigaraya harcadığını aktaran Öztürk, devletin sağlık harcamalarının yüzde 9’unun tütün ürünlerine bağlı hastalıklar için yapıldığını ifade etti. Her yılın yeni başlangıçlar için bir adım olarak görüldüğünü belirten Öztürk, sigara içenlerin de sigarayı bırakmaya karar vermelerinin yeni ve sağlıklı bir hayata atacakları ilk adım olacağını ifade etti. Sigarayı bırakmanın yaşı ve zamanı olmadığının altını çizen Öztürk, “Sigara kullanımı irade ya da zayıflık kavramlarıyla ilişkisi olmayan, bağımlılık kapsamında değerlendirilen ve bırakılması için tedavi gerektiren bir durumdur. Sigarayı bırakmak için asla geç ya da erken kavramları kullanılamaz” dedi. İstanbul - aa

AA

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