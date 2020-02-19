Peygamberimiz (asm) için kısa film yarışması

Siyer Vakfı tarafından bu yıl “Aile” temasıyla 6’ıncısı düzenlenen “Uluslararası Alemlere Rahmet Kısa Film ve Senaryo Yarışması”nın takvimi belli oldu.

Kültür Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün ana sponsorluğunda gerçekleştirilen yarışmanın detayları, Fatih Belediyesi Topkapı Sosyal Tesislerinde yapılan basın toplantısında açıklandı. Siyer Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya, kıyamete kadar insanlığı ilgilendirecek bütün meselelerin, Hz. Muhammed’in hayatında karşılık bulabileceğini söyledi. Farklı alanlarda birçok etkinlik yaptıklarına değinen Kaya, “İnsanlığın temel taşı aile. Bizim en büyük örneğimiz Efendimiz’in ailesi nasıl bir aileydi? İnşallah yarışmaya katılan arkadaşlar, Efendimiz’in o mübarek aile hayatını bu çağın insanının daha iyi anlayabileceği şekilde gündemine sokmaya çalışırlar.” diye konuştu. İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı İdris Serçe, “cahiliye dönemi”nde kız çocuklarının canlı canlı gömülmesini hatırlatarak, “Hz. Muhammed, ailelerin geleceğini ve hayatını kurtaran bir kahramandır. Sosyal ve görsel medyada Hz. Peygamber’in tanıtıldığı bu yarışma, gerçekten değerli bir hizmet.” dedi. İstanbul - Süreyya Nur İşler

Okunma Sayısı: 62

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.