“Post Covid” dönemine dikkat

Koronavirüsü enfeksiyonunu atlattıktan sonraki 12’nci hafta ve sonrasını kapsayan ‘post covid’ sendromu, hastalığı atlatan kişilerin şikâyetlerinin devam etmesi durumu olarak biliniyor.

Bazı kişilerde Covid-19 atlatılsa dahi nefes darlığı, göğüs ağrısı, uykusuzluk, anksiyete, tat ve koku kaybı gibi şikâyetler sürüyor. Post covid sendromundan en çok etkilenenlerin hastalığı ağır geçiren ve hastanede kalma süreci uzayan kişiler olduğuna dikkat çeken uzmanlar, şikâyetleri hastalık sonrası uzayan kişilerin mutlaka hastanelere başvurması gerektiğini söylüyor.

Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK) Başkanı Prof. Alpay Azap, şunları söyledi: “Üç aydan daha uzun süre devam eden şikâyetler olması ya da iyileştikten sonra bazı belirtilerin ortaya çıkması durumda biz buna uzamış covid diyoruz. Uzamış covid hastalığında bütün sistemleri ilgilendiren şikâyetler olabiliyor. Akciğerlerdeki tahribattan kaynaklı nefes darlığı başta olmak üzere sinir sistemini ilgilendiren belirtiler de olabiliyor. En çok karşılaştığımız şikayetler arasında nefes darlığı, beyin sisi denilen bir durum var; yani konsantrasyon güçlüğü, unutkanlık, uykusuzluk gibi belirtilerle giden bir süreç olarak karşımıza çıkabiliyor. Kalp-damar sisteminde belirtiler olarak da ortaya çıkabiliyor. Örneğin; kalpte ritim bozukluğu, kalp zarı tutulumu, (iyileşmesi biraz daha uzun sürebiliyor) damar sisteminde pıhtılaşmalar ve pıhtılaşmaların sebep olduğu problemler. Tat ve koku kaybı uzun süre devam edebiliyor.”