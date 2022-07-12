Randevu alınmıyor, tedaviler aksıyor

Kanser Savaşçıları Derneği Başkanı Belma Kurtoğlu, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) özel hastanelerle kısmi branş anlaşmasına son vermesinin tedavisi devam eden hastaları ciddi şekilde etkilediğini söyledi.

Hastalar kamu hastanelerinden randevu almakta güçlük çekiyor, dolayısıyla ilaçlarına da ulaşamıyor. Kurumun söz konusu kararı, tedavileri bu hastanelerde başlayan binlerce hastayı mağdur etti. Kamu hastanelerinde ciddi yoğunluk var. Merkezi sistem (MHRS) üzerinden randevu alamayan, hekime ulaşamayan ya da ulaşmakta güçlük çeken hastaların planlanmış tedavileri, kontrolleri ve ameliyatları aksıyor. En büyük mağduriyeti kanser hastaları yaşıyor. Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 242

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.