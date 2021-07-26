“Rip” akıntısı uyarısı

Şile Kaymakamlığı, denizde oluşan “rip” akıntısına (Çeken akıntı) dikkati çekerek, olumsuz hava şartlarının olduğu ve cankurtaran bulunmayan plajlarda denize girilmemesi uyarısında bulundu.

Şile Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamada, sahillerde genellikle yoğun dalga ve rüzgârın etkisiyle meydana gelen “rip” akıntısının denizdeki can güvenliğini tehlikeye düşürebildiği vurgulandı. Vatandaşların ilçedeki hava ve deniz şartlarına ilişkin Meteoroloji Genel Müdürlüğü resmî internet sayfasını takip etmelerinin faydalı olacağının belirtildiği açıklamada, “Olumsuz hava şartlarının olduğu günlerde ve cankurtaran bulunmayan plajlarda denize girilmemesi can güvenliğiniz için önemle rica olunur.” ifadelerine yer verildi. AA

Okunma Sayısı: 131

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.