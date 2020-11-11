Rusya'dan 'Sputnik V' aşısı hakkında önemli açıklama

Rusya Ulusal Varlık Fonu (Sovereign wealth fund), Covid-19'a karşı geliştirilen Sputnik V aşısının ara deneme sonuçlarının, virüsle mücadelede yüzde 92 oranında başarılı olduğunu bildirdi.

İlk sonuçlar, aşı üretmeye yönelik küresel çaptaki çabalarda ileri aşama insan deneylerinin ardından yayınlanan ikinci aşı adayı olma özelliği taşıyor.

Geçen yıl aralık ayında Çin'in Vuhan kentinde çıkarak dünyaya yayılan koronavirüs şu ana kadar 1,2 milyon insanın ölümüne ve dünya genelinde milyarlarca dolar mali kayba neden oldu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 11 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, Sputnik V aşı adayının erken aşamadaki klinik denemelerde kaydettiği olumlu sonuçların ardından "aşı" olarak tescillendiğini ve yaygın kullanımına başlanacağını duyurmuştu.

Rus Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Genel Direktörü Kirill Dmitriev, "Elde edilen verilere dayanarak çok etkili bir aşımız olduğunu gösteriyoruz." ifadesini kullandı.

Ayrıca Dmitriev, bunun aşıyı geliştirenlerin torunlarıyla bir gün konuşacakları bir durum olduğunu dile getirdi.

Aşının geliştirilmesini destekleyen ve küresel olarak pazarlayan RDIF, ara sonuçların, iki doz aşının her iki aşamasının yapıldığı ilk faz denemelerde alınan verilere dayandığını kaydetti. Kurum, denemelerin 6 ay daha devam edeceğini belirtti.

Rusya: Ankara, Sputnik V aşısını Türkiye'de üretmek istiyor

Rusya Sağlık Bakanlığı, Ankara'nın Rus Sputnik V aşısını Türkiye'de üretmek konusuyla ilgilendiğini bildirdi.

Reuters'ın haberine göre, Rusya Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Türk Sağlık Bakanlığı, yerel mevzuatın öngördüğü şekilde toksikoloji testleri yapıldıktan sonra, Sputnik V aşısının Türk ilaç üreticilerinin tesislerinde üretmekle ilgilendiğini belirtti." denildi.

Türkiye ise Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Rus mevkidaşıyla görüştüğünü belirtti ancak konuyla ilgili detay vermedi.