Sabırsızlık mutsuzluk sebebi

Uzman Klinik Psikolog Uluğ Çağrı Beyaz, “Sabırsız insanlar genellikle stresli, öfkeli, hayal kırıklığına uğramış, mutsuz ve doyumsuz hissedebiliyor.” dedi.

Sabırsızlığın nedenlerini beklenti içinde olma, kontrolü elde tutma arzusu, takdir görme isteği ve doğuştan getirilen kişilik yapısı olarak sıralayan uzmanlar, sabırsızlığın insanların ilişkilerine, iş performanslarına, sağlıklarına ve yaşamlarına zarar verebildiğini söylüyor. Üsküdar Üniversitesi NP Etiler Tıp Merkezi Uzman Klinik Psikolog Uluğ Çağrı Beyaz, sabırsızlığın bir şeyin olmasını veya bir şeyi elde etmeyi çok istemek, ancak bunun için gerekli süreyi beklemeye tahammül edememek olarak tanımlanabildiğini belirterek, sabırsızlığın insan psikolojisine etkileri ile ilgili bilgi verdi.

Teknoloji kontrol ve sabır yeteneklerini azalttı

Sabırsızlığın insanların psikolojik ve duygusal durumlarını olumsuz yönde etkileyebilen bir duygu olduğunu kaydeden Uzman Klinik Psikolog Uluğ Çağrı Beyaz, “Sabırsız insanlar genellikle stresli, öfkeli, hayal kırıklığına uğramış, mutsuz ve doyumsuz hissedebiliyor. Sabırsızlık, aynı zamanda insanların ilişkilerine, iş performanslarına, sağlıklarına ve yaşam kalitelerine de zarar verebiliyor.” dedi. Sabırsızlığın psikolojik ve duygusal temelleri arasındaki nedenlere işaret eden Beyaz, bunların; beklenti içinde olma, kontrolü elde tutma arzusu, takdir görme isteği ve doğuştan getirilen kişilik yapısı olarak sıralanabildiğini söyledi. Beyaz, sabırsızlığın altında yatan nedenler ve tetikleyici faktörlere de değinerek, şunları kaydetti: “Teknolojinin gelişmesiyle birlikte insanlar hayatlarının pek çok alanında hızlı ve kolay erişim imkanına sahip oldular. Bu durum insanların beklenti ve ödül arzularını artırırken, kontrol ve sabır yeteneklerini azalttı” dedi.

Sabırsızlık problem çözme becerilerini zayıflatıyor

Beyaz, “Sabırsızlık, kişinin kendisi, çevresi ve hedefleri arasında uyumsuzluk yaşamasına neden olabiliyor. Sabırsızlık, aynı zamanda kişinin iletişim, iş birliği, problem çözme, yaratıcılık ve esneklik gibi becerilerini de zayıflatabiliyor. Sosyal yaşamda sabırsızlık, kişinin iletişim ve ilişkilerini bozabilir. Başkalarının duygu, düşünce ve ihtiyaçlarına karşı duyarsızlığa sevk edebilir ve daha kolay tartışma yaşama, çatışma veya kavgaya neden olabilir. Başkalarına güvenmekte veya bağlanmakta zorlanmaya; yalnızlık, reddedilme veya terk edilme gibi duygularla baş etmekte güçlük yaşamaya da sebep olabilir.” dedi.

Musa Aydın - İstanbul