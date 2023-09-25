"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
25 EYLÜL 2023 PAZARTESİ - YIL: 54

Sabırsızlık mutsuzluk sebebi

25 Eylül 2023, Pazartesi 19:19
Uzman Klinik Psikolog Uluğ Çağrı Beyaz, “Sabırsız insanlar genellikle stresli, öfkeli, hayal kırıklığına uğramış, mutsuz ve doyumsuz hissedebiliyor.” dedi.

Sabırsızlığın nedenlerini beklenti içinde olma, kontrolü elde tutma arzusu, takdir görme isteği ve doğuştan getirilen kişilik yapısı olarak sıralayan uzmanlar, sabırsızlığın insanların ilişkilerine, iş performanslarına, sağlıklarına ve yaşamlarına zarar verebildiğini söylüyor. Üsküdar Üniversitesi NP Etiler Tıp Merkezi Uzman Klinik Psikolog Uluğ Çağrı Beyaz, sabırsızlığın bir şeyin olmasını veya bir şeyi elde etmeyi çok istemek, ancak bunun için gerekli süreyi beklemeye tahammül edememek olarak tanımlanabildiğini belirterek, sabırsızlığın insan psikolojisine etkileri ile ilgili bilgi verdi.

Teknoloji kontrol ve sabır yeteneklerini azalttı 

Sabırsızlığın insanların psikolojik ve duygusal durumlarını olumsuz yönde etkileyebilen bir duygu olduğunu kaydeden Uzman Klinik Psikolog Uluğ Çağrı Beyaz, “Sabırsız insanlar genellikle stresli, öfkeli, hayal kırıklığına uğramış, mutsuz ve doyumsuz hissedebiliyor. Sabırsızlık, aynı zamanda insanların ilişkilerine, iş performanslarına, sağlıklarına ve yaşam kalitelerine de zarar verebiliyor.” dedi.  Sabırsızlığın psikolojik ve duygusal temelleri arasındaki nedenlere işaret eden Beyaz, bunların; beklenti içinde olma, kontrolü elde tutma arzusu, takdir görme isteği ve doğuştan getirilen kişilik yapısı olarak sıralanabildiğini söyledi. Beyaz, sabırsızlığın altında yatan nedenler ve tetikleyici faktörlere de değinerek, şunları kaydetti: “Teknolojinin gelişmesiyle birlikte insanlar hayatlarının pek çok alanında hızlı ve kolay erişim imkanına sahip oldular. Bu durum insanların beklenti ve ödül arzularını artırırken, kontrol ve sabır yeteneklerini azalttı” dedi.

Sabırsızlık problem çözme becerilerini zayıflatıyor

Beyaz, “Sabırsızlık, kişinin kendisi, çevresi ve hedefleri arasında uyumsuzluk yaşamasına neden olabiliyor. Sabırsızlık, aynı zamanda kişinin iletişim, iş birliği, problem çözme, yaratıcılık ve esneklik gibi becerilerini de zayıflatabiliyor. Sosyal yaşamda sabırsızlık, kişinin iletişim ve ilişkilerini bozabilir. Başkalarının duygu, düşünce ve ihtiyaçlarına karşı duyarsızlığa sevk edebilir ve daha kolay tartışma yaşama, çatışma veya kavgaya neden olabilir. Başkalarına güvenmekte veya bağlanmakta zorlanmaya; yalnızlık, reddedilme veya terk edilme gibi duygularla baş etmekte güçlük yaşamaya da sebep olabilir.” dedi.

Musa Aydın - İstanbul

Okunma Sayısı: 235
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Edirne’de barajda doluluk yüzde 9’a düştü

    Beş çocuktan biri akran zorbalığı kurbanı

    Bir yıl içinde 7’den büyük iki tane deprem olabilir

    Tüm kazanımlar bir bir gitti

    Depremzedeler müze değil adalet istiyor

    İklim göçleri kapıda

    Konut arzında sorun büyüyor

    Eczacıların da ekonomik kaygıları son bulsun

    İsrail savaş suçu işlemeye devam ediyor

    İcra dosyası 6.2 milyonu aştı

    Eşya maliyeti % 100’ü aştı

    Karabağ’dan Ermenistan’a geçişler sürüyor

    Kişi başı doktorda Avrupa sonuncusuyuz

    Sabırsızlık mutsuzluk sebebi

    Yoksulluk sınırı 14.500’ü geçti

    Demek ki kul hakkıymış

    Ermeni güçlerinin döşediği mayın patladı: 2 Azerbaycan askeri şehit 1 asker yaralı

    Azerbaycan Kültür Bakanlığı: Şuşa 2024 İslam Dünyası Kültür Başkenti seçildi

    Megane E-Tech ile yeni dönem

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Musibetlerin sebepleri
    Ali FERŞADOĞLU

    “Dikkat ediniz!”
    Risale-i Nur'dan

    Onun rahmeti yâr ise, herkes yârdır, her yer yarar
    M. Latif SALİHOĞLU

    Helâket zincirinin ilk halkası: Libya ve 12 Ada
    Yeni Asya'dan Size

    Günlük lâhika
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    M. Said ZEKİ

    Bir Avustralya masalı: Taş Balta
    Süleyman KÖSMENE

    Isparta’da buluşalım
    Mehmet KARA

    Meclis açılırken

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.