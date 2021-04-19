Sağlık sistemi kısır döngüde

Türkiye koronavirüsü salgını döneminin vaka sayısı ve ölüm oranları açısından en ağır sürecini yaşarken, sağlık sistemi de giderek çökme noktasına doğru ilerliyor.

VOA Türkçe ’ye konuşan Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, “Hızla yükselen vak’a sayıları resmî rakamlarla bile dehşet verici. Salgınla mücadele edememe hali ve önlemlerin alınmaması sonucu sağlık sistemi Türkiye’de kısır bir döngüye girmiş durumda” dedi. Artan vak’a sayılarından dolayı yoğun bakım ünitelerinin dolduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Fincancı, bu durumun sağlık çalışanlarında bir tükenmeye, sağlık sisteminde ise çökmeye neden olacağını belirtti: “Sağlık sahasındaki meslektaşlarımızdan derlediğimiz verilerde yoğun bakımların dolu olduğunu görüyoruz. Yoğun bakımlara ek yatak açmak zorunda kalıyorlar. Başka nedenlerde kullanılan yoğun bakım servisleri Covid-19 yoğun bakımına dönüştürülmek durumunda kalınmış.”

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