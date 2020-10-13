"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
13 EKİM 2020 SALI - YIL: 51

Sağlıkçılar depresyonda

13 Ekim 2020, Salı
Uluslararası Hemşİreler Bİrlİğİ, salgına karşı ön safta yer alan sağlık çalışanlarının tükenmİşlİk sorunu yaşadığını kaydettİ. Venezuela Doktorlar Bİrlİğİ tarafından yapılan araştırmaya göre İse sağlık personelİnİn en az yüzde 70’İ depresyon sorunu yaşıyor.

Uluslararası Hemşireler Birliği (ICN), Covid-19’la mücadelede ön saflarda yer alan hemşirelerin çoğunun tükenmişlik ve psikolojik sorun yaşadığını bildirdi. Euronews’deki habere göre küresel çapta bakım merkezlerindeki hemşirelerin yanı sıra diğer sağlık çalışanlarına yönelik kişisel koruyucu ekipman tedarikinde yetersiz kalındığı vurgulandı. Örgütün Cenevre’deki genel merkezinde düzenlenen programda açıklama yapan ICN Genel Direktörü İngiliz hemşire Howard Catton,  “Ulusal hemşire derneklerinin son araştırmasına göre, bu derneklerin yüzde 70’ten fazlası hemşirelerin şiddete veya ayrımcılığa maruz kaldığını gösterdiğine işaret ediyor” diyerek, “Bunun sonucu olarak da akıl sağlığı baskısı ve aşırı psikolojik sıkıntı durumlarından derin endişe duyuyorlar” sözleriyle hemşire örgütlerinin kaygılarını dile getirdi. Reuters’a göre bu rakam, dünyada 130’dan fazla ülkedeki ulusal hemşire örgütlerinin dörtte birinin gerçekleştirdiği anketlere dayanarak ortaya çıkarıldı.

Sağlık çalışanlarının ölüm oranları artıyor

Öte yandan Venezuela, uluslar arası sağlık örgütleri tarafından, Latin Amerika’da pandemiye en hazırlıksız yakalanan ülkelerden biri olarak değerlendiriliyor. Ülkede yaşanan en ciddî sorunlardan biri de sağlık hizmetlerine erişimde yaşanan zorluklar. Birçok sağlık merkezinde ilaç, hijyen ürünleri, tıbbî araç ve gereçler bulunmadığı için sağlık hizmetleri de aksıyor. Amerikanınsesi’ndeki habere göre uzmanlar bugün birçok hastanede sabun ve alkol gibi en temel hijyen ürünlerinin bile bulunmamasının sağlık çalışanlarının ölüm oranlarını arttırdığını; keza ülkede pandemiden dolayı ölen her üç kişiden birinin sağlık personeli olmasının sağlık çalışanlarının akıl ve ruh sağlığını olumsuz etkilediğini ortaya koyuyor. Venezuela Doktorlar Birliği adlı sivil toplum kuruluşunun farklı mesleklerden 1265 sağlık çalışanı üzerinde yaptığı araştırmaya göre ülkedeki sağlık personelinin en az yüzde 70’i kaygı ve depresyon sorunu yaşıyor. 

Toplu İstİfalar yaşanıyor

Araştırmanın koordinatörü psikiyatrist Carlos Tineo, “Sağlık çalışanları işyerlerinde kendini güvende hissetmiyor. Düşük maaşlar, ulaşım sorunu, yetersiz personel ve fazla mesailer; elektrik ve su kesintileri gibi sorunlar da eklendiğinde karşımıza böyle bir tablo çıkıyor” dedi. Tineo, bugün kamu hastanelerinde çalışan bir hemşirenin ayda yaklaşık 3 dolar kazandığını, sektörde en fazla kazanan grup olan başhekimlerin de 20 dolar kazandığını, sektörde toplu istifalar yaşandığını ve bugün 10 sağlıkçının yapacağı işi 4 sağlıkçının yapmaya çalıştığını keza sektördeki personel açığının yaklaşık yüzde 60 olduğunu söylüyor. 

Okunma Sayısı: 105
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    TÜİK'e cevap anketle geldi

    Türkiye, 48,5 saatle en fazla çalışan ülke

    Sağlıkçılar depresyonda

    Evleri de online geziyoruz

    Saldırganlık artıyor empati azalıyor

    İnsanlar dinden niye soğuyor?

    Dünyada son 24 saat

    Erdoğan ve Michel görüşmesinde neler konuşuldu?

    Ermenistan yine sivilleri hedef almıştı: Gence saldırısında şehit sayısı 10'a yükseldi

    İstanbul ve çevresine kuvvetli fırtına uyarısı!

    Koca: Yoğun bakım doluluk oranlarımızda düşüş var

    Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan'ın açıklamasına tepki

    İkna çalışmaları sonucu 5 PKK'lı terörist daha teslim oldu

    'Azerbaycan çözüm için bir 30 yıl daha bekleyemeyecek'

    Kanada’ya yeni cami

    Bakan Akar: Ermenistan, savaş ve insanlık suçu işliyor

    Marmara Denizi'nde dikkat çeken artış

    Cengiz Ünder neden yedek?

    Kenya'da ''çekirge istilası'' alarmı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Düzmece anketle cemaat kapatmak!
    Genel

    İnsanlar dinden niye soğuyor?
    Süleyman KÖSMENE

    Takdiri Allah’a bırakmak
    M. Latif SALİHOĞLU

    Resmî raporlar doğru değil
    Faruk ÇAKIR

    Dostlarımızı kaybediyoruz
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ali FERŞADOĞLU

    Sahabiler ve hadis uzmanları
    Cevher İLHAN

    Emperyal tuzağa dikkat
    Muzaffer KARAHİSAR

    Sonbahar esintileri
    Genel

    TÜİK'e cevap anketle geldi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.