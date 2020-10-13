Sağlıkçılar depresyonda

Uluslararası Hemşİreler Bİrlİğİ, salgına karşı ön safta yer alan sağlık çalışanlarının tükenmİşlİk sorunu yaşadığını kaydettİ. Venezuela Doktorlar Bİrlİğİ tarafından yapılan araştırmaya göre İse sağlık personelİnİn en az yüzde 70’İ depresyon sorunu yaşıyor.

Uluslararası Hemşireler Birliği (ICN), Covid-19’la mücadelede ön saflarda yer alan hemşirelerin çoğunun tükenmişlik ve psikolojik sorun yaşadığını bildirdi. Euronews’deki habere göre küresel çapta bakım merkezlerindeki hemşirelerin yanı sıra diğer sağlık çalışanlarına yönelik kişisel koruyucu ekipman tedarikinde yetersiz kalındığı vurgulandı. Örgütün Cenevre’deki genel merkezinde düzenlenen programda açıklama yapan ICN Genel Direktörü İngiliz hemşire Howard Catton, “Ulusal hemşire derneklerinin son araştırmasına göre, bu derneklerin yüzde 70’ten fazlası hemşirelerin şiddete veya ayrımcılığa maruz kaldığını gösterdiğine işaret ediyor” diyerek, “Bunun sonucu olarak da akıl sağlığı baskısı ve aşırı psikolojik sıkıntı durumlarından derin endişe duyuyorlar” sözleriyle hemşire örgütlerinin kaygılarını dile getirdi. Reuters’a göre bu rakam, dünyada 130’dan fazla ülkedeki ulusal hemşire örgütlerinin dörtte birinin gerçekleştirdiği anketlere dayanarak ortaya çıkarıldı.

Sağlık çalışanlarının ölüm oranları artıyor

Öte yandan Venezuela, uluslar arası sağlık örgütleri tarafından, Latin Amerika’da pandemiye en hazırlıksız yakalanan ülkelerden biri olarak değerlendiriliyor. Ülkede yaşanan en ciddî sorunlardan biri de sağlık hizmetlerine erişimde yaşanan zorluklar. Birçok sağlık merkezinde ilaç, hijyen ürünleri, tıbbî araç ve gereçler bulunmadığı için sağlık hizmetleri de aksıyor. Amerikanınsesi’ndeki habere göre uzmanlar bugün birçok hastanede sabun ve alkol gibi en temel hijyen ürünlerinin bile bulunmamasının sağlık çalışanlarının ölüm oranlarını arttırdığını; keza ülkede pandemiden dolayı ölen her üç kişiden birinin sağlık personeli olmasının sağlık çalışanlarının akıl ve ruh sağlığını olumsuz etkilediğini ortaya koyuyor. Venezuela Doktorlar Birliği adlı sivil toplum kuruluşunun farklı mesleklerden 1265 sağlık çalışanı üzerinde yaptığı araştırmaya göre ülkedeki sağlık personelinin en az yüzde 70’i kaygı ve depresyon sorunu yaşıyor.

Toplu İstİfalar yaşanıyor

Araştırmanın koordinatörü psikiyatrist Carlos Tineo, “Sağlık çalışanları işyerlerinde kendini güvende hissetmiyor. Düşük maaşlar, ulaşım sorunu, yetersiz personel ve fazla mesailer; elektrik ve su kesintileri gibi sorunlar da eklendiğinde karşımıza böyle bir tablo çıkıyor” dedi. Tineo, bugün kamu hastanelerinde çalışan bir hemşirenin ayda yaklaşık 3 dolar kazandığını, sektörde en fazla kazanan grup olan başhekimlerin de 20 dolar kazandığını, sektörde toplu istifalar yaşandığını ve bugün 10 sağlıkçının yapacağı işi 4 sağlıkçının yapmaya çalıştığını keza sektördeki personel açığının yaklaşık yüzde 60 olduğunu söylüyor.