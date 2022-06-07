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8 HAZİRAN 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 53

Sağlıkçılar mesleklerini bırakıyor - Yurtdışına gidenlerin sayısı gittikçe artıyor

07 Haziran 2022, Salı 23:00
İhtiyaçlarını karşılayamayan sağlık çalışanları mesleklerini bırakıyor. İSAHED Başkanı Vildan Aydın, 2021 Eylül ayına kadar bin 121 hemşire, bin 230 ebenin istifa ettiğini vurguladı.

İş yükü, uzun nöbetler ve düşük maaş nedeniyle kamudan istifa eden sağlık çalışanlarının sayısı her geçen gün artıyor. Pandemideki istifa yasağının kalkmasının ardından Almanya, İngiltere ve ABD’ye birçok hemşire göç etti. Geride kalanlar da dil kurslarına giderek yurtdışı hazırlığı yapıyor. Cumhuriyet’te yer alan habere göre Tüm Aile Sağlığı, Sağlık Memuru-Acil Tıp Teknisyeni-Hemşire ve Ebe Derneği (İSAHED) Yönetim Kurulu Başkanı Vildan Aydın, “Sağlık Bakanlığı verilerine göre istifa yasağının ardından 2021 Eylül ayına kadar bin 121 hemşire, bin 230 ebe istifa etti. Gitme hazırlığı içinde olan büyük bir kesim de var. Sessiz sedasız gidiyor hemşireler. Türkiye sağlık alanında büyük bir kaynak olarak görülüyor ve yurtdışında sağlık çalışanlarımıza büyük bir talep var. Bu talep giderek de artıyor” diye konuştu.

Ciddi mağduriyetler yaşıyorlar

Aydın “Maddi bir karşılığı kalmadı bu mesleğin. Mesleğimizin herhangi bir itibarı kalmadı. Hemşirelerin sorunlarının hem bürokraside bakanlık dilinde hem de sahada yok sayıldığı bir ortam var. Hemşireler bu yüzden gidiyor. Mesleki olarak ciddi mağduriyetler yaşıyorlar. Ya mesleklerini bırakıyorlar ya da ülkeyi terk ediyorlar” dedi. Aydın, hemşirelerin hayat pahalılığı karşısında temel ihtiyaçlarını karşılayamaz duruma geldiğine dikkat çekti. Aydın, “Maaşlarımız yoksulluk sınırında. Çocuğuna ayakkabı alamayan, okula ulaşım masrafını karşılayamayan arkadaşlarımız var. Bu yoksulluğu çocuklarımıza miras bırakmak istemiyoruz. Şimdi geldiğimiz süreçte pandemide ölmedik ama açlıktan ölüyoruz” diye konuştu. Aydın, hemşirelerin taleplerini şöyle sıraladı: “Yoksulluk sınırının üstünde, refah içinde yaşayabileceğimiz bir ücret talep ediyoruz. Tüm sağlık çalışanları eğitim durumu fark etmeksizin 3600 ek göstergeden faydalanmalı. Etkin, uygulanabilir sağlıkta şiddet yasası istiyoruz. Görev, yetki ve sorumluluk alanlarımız net bir şekilde çizilmeli.”

Haber Merkezi

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