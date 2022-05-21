Sağlıkta şiddet bitmiyor

Sağlık-Sen Nisan ayı sağlıkta şiddet raporuna göre, Nisan ayında, sağlıkta şiddet olayları fire vermeden devam ettiği belirtildi.

Sağlık-Sen Nisan ayı sağlıkta şiddet raporuna göre, vaka sayılarının 2 binin altına indiği, maske takma zorunluluğunun toplu ulaşım ve hastaneler dışında kaldırıldığı Nisan ayında, sağlıkta şiddet olayları fire vermeden devam ettiği belirtildi. Sağlık Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı’nın ortak çalışmaları neticesinde sağlıkta şiddetin katalog suçlar arasına girmesini sağlayan düzenleme Meclis’ten geçerek yasalaştığı belirtilen raporda, “Ancak yasanın tek başına şiddeti önlemesi de mümkün değildir. Toplumsal duyarlılığın oluşturulmasının şart olduğunu buradan bir kez daha dile getiriyoruz. Bu konuda Sağlık Bakanlığı’nın başını çekecek topyekûn bir seferberliğin oluşturulması, toplumda farkındalığın artmasına da katkı sağlayacaktır” değerlendirilmesinde bulunuldu.

25 SAĞLIK ÇALIŞANI MAĞDUR OLDU

Nisan ayında gerçekleştirilen şiddet olaylarına bakıldığında olay sayısının bir önceki aya göre değişmediğinin görüldüğü raporu değerlendiren Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş şunları söyledi: “Sağlık sistemini tehdit eden şiddet olayları, maalesef sağlık çalışanlarının en önemli sorunları arasında bulunmayı sürdürüyor. Bu noktada sağlık çalışanlarına şiddet uygulayanların tutuklu yargılanmasını sağlayan ve iyi hal indirimini kaldıran düzenlemenin TBMM Genel Kurulu’ndan geçmesini önemli buluyoruz. Başta Sağlık Bakanlığı yetkililerine, Milletvekillerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Ama sağlıkta şiddete karşı aslolanın toplumsal duyarlılık olduğu unutulmamalıdır. Yasanın hemen ardından, toplumsal duyarlılık oluşturacak adımların da atılması kaçınılmazdır. Atılacak adımların tamamı birbirini tamamlar nitelikte olmalıdır. Aksi takdirde sağlıkta şiddet sorununu minimize etmek mümkün olmayacaktır.”

AHMET TERZİ - ANKARA