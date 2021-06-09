Sağlıkta şiddet durmuyor

Sağlık-Sen Mayıs ayı şiddet raporunu açıkladı.

Rapora göre, Covid-19 enfeksiyonuna bağlı vakalarının tavan yaptığı, bu sebeple de 17 günü kapanma süreciyle geçen Mayıs ayında dahi sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin yine durmadığı, sağlık birimlerinde ay boyunca yaşanan 22 şiddet vak’asında, 42 sağlık çalışanı mağdur olduğu vurgulandı.

Mayıs ayı içinde 12 doktor, 11 hemşire, 8 ATT, 7 sağlık çalışanı, 4 güvenlik görevlisi bu ay şiddet mağduru oldu. 31 saldırganın rol aldığı bu şiddet olaylarının, genel anlamda bütün sağlık çalışanları üzerindeki psikososyal etkisini rakamlarla ortaya koymanın olmadığı vurgulanan raporda, “Her ay tanık olduğumuz bu tablo, özelde sağlık çalışanlarının kanayan yarası gibi gözükse de aslında tüm toplumu ilgilendirmektedir. Çünkü sağlık çalışanları bu toplumun şifa kaynağıdır. Kaynağa yönelik bir tehdit tüm bireylerin, tüm toplumun tehdidi anlamına gelmektedir. Sağlık çalışanlarına şiddet bu denli can yakıcı ve kapsayıcı iken, mücadelenin de aynı oranda kuşatıcı ve istikrarlı olması zorunluluktur” denildi. Başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere siyasî iradenin, bu zorunluluğun gereklerini yapmakla yükümlü olduğu vurgulanan raporda, “Nihaî hedef, şiddetin yaşanmadan önüne geçilmesi olmalıdır” görüşüne yer verildi.

Ankara - Recep Gören