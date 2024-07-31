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31 TEMMUZ 2024 ÇARŞAMBA - YIL: 55

Sağlıkta şiddete tahammülümüz kalmadı

31 Temmuz 2024, Çarşamba 00:27
Muğla’nın Bodrum ilçesinde hasta yakınlarının saldırısı sonucu kalbi duran ve hayati tehlikesi devam eden Aile Hekimi Mustafa Hürkal Tezyar ile birlikte yeniden kamuoyunun gündemine gelen sağlıkta şiddet olaylarının sağlık çalışanları açısından tahammül edilemeyecek seviyeye geldiğini belirten Devlet Sert, acilen daha sert ve caydırıcı tedbirlere ihtiyaç olduğunu söyledi.

HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve Öz Sağlık İş Sendikası Genel başkanı Devlet Sert, şunları söyledi: 

Canımıza kast noktasına geldi

“Sağlık çalışanları olarak artık bu şiddet olaylarından, bu aymazlıktan, bu cahil cesaretinden çok yorulduk, çok yıprandık. Sağlık çalışanları her gün acaba bugün başımıza ne gelecek korkusu ile mesaiye gelmekten, nöbete gelmekten çok yoruldu, psikolojisi bozuldu. Sadece doktor ve hemşirelere değil, işçisiyle memuruyla tüm sağlık çalışanlarının canına kast noktasına gelen bu olaylar karşısında demek ki alınan tedbirler yetersiz kalıyor. Sağlık çalışanlarının bunca fedakarlığının karşılığı canları olmamalı. Kamu sağlık hizmetlerinden kısıtlama başta olmak üzere sağlıkta şiddet olaylarının öznesi olan kişilerin ağır hükümlerle cezalandırılmasını istiyoruz”

İstanbul - Mücahit Ak

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