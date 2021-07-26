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27 TEMMUZ 2021 SALI - YIL: 52

Salgın aşısız yenilmez

26 Temmuz 2021, Pazartesi 17:00
Kovid-19’la mücadele kurallarına uyulmadığında salgını durdurmanın uzun sürebileceğine işaret eden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Ödediğimiz bedelleri düşünün. Salgın aşısız yenilmez, aşınızı olun” dedi.

Sağlık Bakanlığı’nca Günlük Koronavirüs Tablosu, “covid19.saglik.gov.tr” adresinden paylaşıldı. Tabloya göre, Türkiye’de son 24 saatte 223 bin 837 Kovid-19 testi yapıldı, 14 bin 230 kişinin testi pozitif çıktı, 55 kişi vefat etti, iyileşenlerin sayısı ise 5 bin 211 oldu.      

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 63,61, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 36,80 olarak gerçekleşti. Kovid-19’la mücadele kapsamında, son 24 saatte birinci, ikinci ve üçüncü doz 547 bin 997 aşı uygulandı.      

Türkiye’de bugüne kadar yapılan aşı sayısı 39 milyon 482 bin 796’sı birinci doz, 22 milyon 840 bin 591’i ikinci doz, 3 milyon 819 bin 417’si üçüncü doz olmak üzere 66 milyon 142 bin 804’e yükseldi.      

En az bir doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il sırasıyla Muğla, Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Amasya, Eskişehir, Aydın, İzmir ve Tekirdağ oldu. En az bir doz aşı yapılanların oranının en az olduğu iller ise Bitlis, Şanlıurfa, Mardin, Siirt, Diyarbakır, Muş, Batman, Bingöl, Gümüşhane ve Iğdır olarak sıralandı.

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Aşı olmazsak salgın uzun sürebilir 

Sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Tedbirli olmaz ve aşı olmazsak salgını durdurmak çok uzun sürebilir. Ödediğimiz bedelleri, kaybettiğimiz sevdiklerimizi düşünün ve aşınızı olun.” ifadesini kullandı.  Yaklaşık 23 milyon kişinin henüz Kovid-19 aşısını yaptırmadığını belirten Koca, “Aşıdan istediğimiz sonucu almak için süreci hızla tamamlamalıyız.” görüşünü paylaştı. Aşı olunmadan Kovid-19 salgınının önlenemeyeceğine de dikkati çeken Koca, vatandaşlara aşı olmaları çağrısında bulundu.  Kovid-19’la mücadele kurallarına uyulmadığı ve aşı olunmadığında salgını durdurmanın uzun sürebileceğine işaret eden Koca, “Ödediğimiz bedelleri, yaşadığımız kısıtları, maddî ve manevî kayıpları düşünün. Ne çok insanı kaybettiğimizi hatırlayın. Salgın aşısız yenilmez, aşınızı olun.” ifadelerine yer verdi.  Aşı haritasında maviye geçen Amasya’nın artık düşük riskli iller arasında yer aldığını da belirten Koca, “En az bir doz aşı olanların oranı yüzde 75’in üzerinde. Salgınla mücadelenin kurallarına uyum yüksek. Amasya’yı kutluyoruz. Mavi haberlerimiz çok olsun” dedi.

AA

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