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28 KASIM 2020 CUMARTESİ - YIL: 51

Salgın çocukların hayat memnuniyetini azalttı

27 Kasım 2020, Cuma 21:26
Yapılan bir araştırmaya göre, koronavirüsü salgını sırasında hayatından memnun olduğunu söyleyen çocukların oranı yüzde 95’lerden yüzde 53’e düştü.

Alman Tübingen ve Lüksemburg üniversiteleri tarafından yapılan uluslar arası bir araştırma, küresel korona virüsü salgını sebebiyle çocukların hayatlarından duyduğu memnuniyetin azaldığını ortaya koydu. Pandemi öncesinde hayatından memnun olanların oranı yüzde 95’ten fazlayken, salgın ile birlikte yüzde 53’e düştü. DW’deki habere göre Almanya, Lüksemburg, İsviçre ve Brezilya’da yapılan araştırmaya yaşı 6 ile 16 arasında değişen 3 binden fazla çocuk katıldı. Mayıs-Temmuz arasında yapılan araştırma, online olarak gerçekleştirildi. Araştırmaya göre çocuklar, en çok arkadaşlarını ve kendi evleri dışında yaşayan aile üyelerini özlediklerini dile getirdi.

‘CİDDÎ BİR GERİLEME’

Almanya’daki çocukların hayatlarından duyduğu memnuniyetin yüzde 42 azalması araştırmayı yürütenlere göre kaygı verici bir gelişme. Araştırmayı yürüten Tübingen Üniversitesi’nden Sascha Neumann, “Bu daha önce yapılan, temsil gücü yüksek araştırmalara kıyasla ciddî bir gerileme. Genellikle çocuk ve gençler arasında hayat memnuniyeti oldukça yüksekti” değerlendirmesinde bulundu.

KIZLAR ERKEKLERDEN DAHA MUTSUZ

Araştırmada ayrıca kızların erkek çocuklara kıyasla hayatlarından daha az memnun olduğunu dile getirmesi dikkati çekti. Kızlar, erkek çocuklara kıyasla daha fazla endişe duyduklarını, hüzünlü olduklarını veya kendilerini yalnız hissettiklerini dile getirdi.

OKULDAN DUYULAN MEMNUNİYET DE AZALDI

Araştırmada çocukların okul hayatından duyduğu memnuniyet de incelendi. Araştırmadan çıkan sonuca göre, salgın ile birlikte çocukların okuldan duydukları memnuniyet de azaldı. Almanya’da salgın öncesinde okuldan memnun olan çocukların oranı yüzde 90’dan fazla iken salgın ile birlikte yüzde 50’ye düştü. İsviçre’de ise bu oran yüzde 70 olarak belirlendi. Araştırmayı yürütenler, ilkokul çağındaki çocukların yüzde 53’ünün ilkbaharda okulların kapalı olduğu dönemde öğretmenleri ile hiç iletişim kuramamış olmalarını kaygı verici olarak değerlendirdi. 

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