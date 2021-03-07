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Salgın yönetilemiyor

07 Mart 2021, Pazar 22:27
Türk Tabipleri Birliği, son bir hafta içerisinde çok yüksek riskli il sayısı 17’den 26’ya çıktığını belirterek, “Çoğu ilde vak’alar yüzde 100 arttı, pandemi yönetilemiyor” uyarısını yaptı.

Türk Tabipleri Birliği, “Çoğu ilde vak’alar yüzde 100 arttı” açıklamasını yaptı. Birliğin resmî Twitter hesabından yapılan paylaşımda, “Son bir hafta içerisinde çok yüksek riskli il sayısı 17’den 26’ya çıktı. Çoğu ilimizde vak’alarda % 50-% 100 arası artış var. Bir yılı geride bıraktığımız Pandemiye karşı yaygın testle taramaya dayalı etkili bir stratejimiz yok. Pandemi yönetilemiyor, bedelini toplum olarak ödüyoruz” ifadesi kullanıldı. 

İstanbul, Ankara ve İzmir’de korkulan oldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye genelindeki koronavirüs vak’alarını açıkladı. 100 bin kişi üzerinden açıklanan vak’a sayılarına göre 348 vaka ile Samsun ilk sırayı alırken, onu sırasıyla 314 vak’a ile Sinop ve 282 vak’a ile Giresun izledi. İstanbul, Ankara ve İzmir’de ise korkulan oldu ve vak’a sayısı arttı. İstanbul’da 100 bin kişiye düşen vak’a sayısı bir hafta içerisinde 89,90’dan 111,57’e yükselirken Ankara’da ise 39,84’ten 54.83’e çıktı. İzmir’de ise geçen hafta 100 bin kişide vak’a sayısı 52,42 iken bu hafta 66,47’ye yükseldi.

9 ilde vak’alar düştü

ANKA Haber Ajansı’nın Türkiye genelindeki vak’alar üzerinde yaptığı incelemeye göre 9 ilde ise sevindiren haber geldi ve vak’alar düştü. 9 ilin önceki hafta yaşanan ve bu haftaki düşen 100 bin kişide vak’a sayıları da şöyle: Uşak 18,40 -10,83, Siirt : 16.35 - 12.08, Çankırı 28,50 - 22,87, Sivas: 29,85 - 24,06, Erzincan: 37,13 - 31,14, Yozgat: 42,75 - 35,55, Elazığ 39,68 - 35,72

Etiketler: salgın
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