Salgında tehlikeli bir sürece doğru götürülüyoruz

Sağlık Bakanlığı, iki yıl devam eden Covid19 pandemisiyle ilgili alınan önlemleri geçen aylarda kaldırdı.

Bakanlık, vaka sayılarındaki düşüşle birlikte maske takma zorunluluğunu da son aşamada kaldırdığını duyurdu. Yasakların kalkmasıyla birlikte başlayan, ‘pandeminin bittiği’ algısının rehaveti ile vatandaşların maske kullanımı azaldı. Toplu ulaşım araçları başta olmak üzere kalabalık ortamlarda maske takmayan kişilerin çok daha fazla olduğu görülüyor. Bakanlığın açıkladığı haftalık Covid19 tablosunda, vaka sayılarının artmaya başladığı fark edilirken, uzmanlar, vaka sayılarının daha da artacağı uyarısında bulunuyor. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyolog Bülent Ertuğrul, vaka sayılarının arttığına dikkat çekerek “Rehavet içinde insanlar. Bu algı bizi tehlikeli diyebileceğim bir sürece doğru götürüyor.” dedi. Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 111

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.