Şeker D vitamini eksikliğini şiddetlendiriyor

Doktor Hasan Hüsnü Eren instagram hesabında aşırı şeker alımının D vitamini eksikliğini artırdığını belirterek şunları kaydetti:

“D vitamini eksikliğinin bugünlerde büyük bir sorun olduğu bir sır değil, ancak güneşe maruz kalmama tek neden değil. Aşırı şeker alımı (özellikle fruktoz şeklinde) aslında D vitamini eksikliğini şiddetlendirebilir. Araştırmacılar, yüksek bir fruktoz alımının, D vitamini(24-hidroksilaz) indirgemekten sorumlu bir enzimin ekspresyonunu artırabildiğini ve aynı zamanda D vitamini (1a-hidroksilaz) sentezlenmesine yardımcı olan bir enzimin ekspresyonunu azalttığını keşfettiler. Sonuç olarak, fruktoz böbreklerdeki D vitamininin parçalanmasını artırabilirken, aynı zamanda vücudun onu sentezleme yeteneğini de bozabilir. Sonuç D vitamini seviyelerindeki azalma, buna bağlı problemler yaşamamıza neden olur. Enfeksiyona karşı daha fazla duyarlılık, daha yüksek otoimmünite riski, belirli kanser oranlarının artması ve genel olarak dahadüşük bağışıklık işlevi D vitamini eksikliklerine bağlı problemlerden bazılarıdır. Bal, pekmez, üzüm, ağaç meyveleri, kavun karpuz ailesi, dutsu meyveler bol miktarda fruktoz içerir”

Haber Merkezi