Trakya Üniversitesi (TÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sedat Üstündağ, sıcak havalarda su tüketimine dikkat edilmesi gerektiğini bildirdi.

Suyun sağlıklı hayatın vazgeçilmez bir parçası olduğunu belirten Üstündağ, su eksikliğinin vücutta birçok rahatsızlığa sebep olduğunu, 1 litre su kaybının vücut ısısını 0,4 derece arttırdığını anlattı. Araştırmalara göre erkeklerin günde en az 2,5 litre, kadınların ise en az 2 litre su tüketmesi gerektiğini vurgulayan Üstündağ, şöyle devam etti: “Sabah kalktığımızda en az bir bardak su içmek su eksikliğinin gelişmemesi için çok faydalıdır. Yine idrar yaptıktan sonra içilecek bir bardak su, eksikliğinin gelişmemesi için çok güzel olacaktır. Gece yatarken bir bardak su içmek de yine önemli bir faktördür. Ancak su içmeyi de abartmamak lâzım. Eksikliği zarar olduğu gibi fazlası da aynıdır. Su zehirlenmesi diye bir kavramı da biliyoruz.”