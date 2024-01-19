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Sigara kullanımında dünya birincisiyiz

19 Ocak 2024, Cuma 23:48
KOAH Hastaları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mecit Süerdem: “Türkiye, kişi başına düşen ortalama günlük sigara adedi sayısında dünya birincisi” diyor.

DoktorTakvimi uzmanlarından KOAH Hastaları Derneği Başkanı ve Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mecit Süerdem, Türkiye’de sigara ve elektronik sigara kullanımına dair önemli bilgiler paylaştı. Prof. Dr. Mecit Süerdem, 2018-2023 Tütün Kontrolü Planı’na göre Türkiye’de sigara içenlerin sayısının 15 milyondan fazla olduğunu belirtiyor. İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi’nin hazırladığı Tütün Raporu’na göre ülkemizde 15 yaş ve üzeri toplam nüfusta her 4 kişiden en az 1’i sigara kullanıyor. Bu orana göre yaklaşık 20 milyona yakın kişi düzenli sigara içicisi. Türkiye’nin sigara kullanan bireylerde kişi başına düşen ortalama günlük sigara adedinde 17.1 sayısıyla dünya birincisi olduğu belirten KOAH Hastaları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mecit Süerdem, Türkiye’yi günlük 17 sigara ile Yunanistan, 15.7 sigara ile İsrail, 15.5 ile Japonya ve 15.4 adetle de Avusturya’nın takip ettiğini söylüyor.

Haber: Seyhan Şentürk

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