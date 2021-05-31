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31 MAYIS 2021 PAZARTESİ - YIL: 52

'Sigarayı bırakanların kalp krizi riski neredeyse sıfıra iniyor'

31 Mayıs 2021, Pazartesi 15:00
Ankara Şehir Hastanesi Göğüs Hastalıkları Kliniği İdari ve Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Ayşegül Karalezli, "Sigarayı bırakan kişinin 3-4 yıl sonra kalp krizi riski neredeyse sıfıra iniyor. O yüzden, sigarayı bırakmak önemli bir şey" dedi.

Prof. Dr. Karalezli, 31 Mayıs Dünya Tütünsüzlük Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, Dünya Sağlık Örgütünün bu yıl için "sigara bırakma desteği" temasını belirlediğini, bu kapsamda kendilerinin de sigara bırakma polikliniklerinde hastalara gerekli desteği verdiklerini söyledi.

Sigaranın, akciğer, mesane, gırtlak kanseri, KOAH hastalığı, felç gibi pek çok hastalığa sebep olduğunu belirten Karalezli, bunun yanında tepeden tırnağa tüm organlara zarar verdiğini vurguladı.

Sigarayı bırakmanın önemine işaret eden Karalezli, "Sigarayı bırakan kişinin 3-4 yıl sonra kalp krizi riski neredeyse sıfıra iniyor. O yüzden, sigarayı bırakmak önemli bir şey. Bazen görüyoruz, kalp krizi geçirmiş, bypass olmuş ya da stent takılmış ama hasta hala sigara içmeye devam ediyor, bunlarda ölüm oranının artmış olduğunu gösteren pek çok çalışma var." değerlendirmesinde bulundu.

"Kısa süreli sigara içmenin bile organlar üzerinde olumsuz etkileri olabiliyor"

Karalezli, sigarayı bırakan kişinin KOAH, kanser gibi hastalıklara yakalanma riskinin yüzde 50 veya daha fazla oranda azaldığını ancak hiçbir zaman sıfıra inmediğini ifade etti.

Bu nedenle en önemlisinin sigaraya başlamamak olduğuna dikkati çeken Karalezli, "Sigaraya başladıktan sonra kişi, ne yazık ki er veya geç sigaranın zararlarını görecektir. Çok kısa süreli sigara içmenin bile bazen organlar üzerinde olumsuz etkileri olabiliyor." dedi.

"Sigara içenlerin Kovid-19'a yakalanma riskinin arttığıyla ilgili veriler var"

Prof. Dr. Ayşegül Karalezli, sigara bırakma polikliniklerinde hastaları düzenli olarak takip ettiklerini de anlattı.

Kovid-19 nedeniyle geçen yıl polikliniğin kapalı olduğunu ancak bu yıl mart ayı itibarıyla tekrar açıldığını ifade eden Karalezli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şu anda sigara bırakma poliklinikleri oldukça ilgi görüyor. Çünkü, sigara içenlerin Kovid-19 hastalığına yakalanma riskinin arttığı ve hastalığın daha ağır seyrettiğiyle ilgili elimizde birtakım verilerimiz var. Zaten kişinin özellikle KOAH gibi sigarayla bire bir ilişkili bir hastalığı varsa, yine Kovid-19'un çok kötü, hatta ölümcül seyredebildiğini deneyimlerimizle yaşadık, gördük ve pek çok çalışma da bunları destekledi."

Sigara bırakma polikliniğine 2019'da 2 bin 464 kişi müracaat etti

Karalezli, sigara bırakma polikliniğine yapılan başvurularla ilgili çeşitli sayısal verileri de paylaştı. Geçen seneyi, "ölü yıl" olarak kabul ettiğini ancak 2019'da polikliniklere 2 bin 464 kişi müracaat ettiğini aktaran Karalezli, "Başarı oranımız da yüzde 30 gibi dünya geneliyle aynı düzeyde. Ne yazık ki sigara bırakma oranları hiçbir zaman yüzde 100 başarılı tedaviler değildir. Bu nedenle de kendimizi başarılı addediyoruz." diye konuştu.

Prof. Dr. Karalezli, geçmişte hastaların ilaçlarını alabilmeleri için toplum sağlığı merkezlerine yönlendirildiğini ancak Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile gerekli ilaçların ikisine hastaneden ulaşılabildiğini dile getirdi.

Karalezli ayrıca sigaranın hem çevreye hem de kişinin sağlığına zarar verdiğini sözlerine ekledi.

AA

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