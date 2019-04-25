Sizde de D Vitamini eksikliği olabilir

Uzmanlar, depresyondan kas ağrılarına kadar birçok rahatsızlığın altında yatan sebebin D vitamini eksikliği olabileceğini belirtti.

Son zamanlarda sıkça duyulan D vitamini eksikliği, sağlıklı kalabilmek adına yeterli miktarda D vitamini alınmadığı anlamına geliyor. Uzmanlar, eksikliği şiddetli belirtilere neden olan D vitamininin kemiğin ana yapı taşlarından birisi olan kalsiyumun emilebilmesi için vitamine gereksinim duyduğunu bildirdi.

Medical Park İzmir Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği’nden Uzm. Dr. Gülten Tan, "D vitamini vücudun ihtiyacı olan önemli vitaminlerden birisi. Son yıllarda önemi daha da çok kavranmış olup, üzerine birçok çalışmalar yapılmıştır. Orta yaşlarda yüzde 20'ye, yaş ilerledikçe yüzde 50'ye yakın D vitamini eksikliği saptanmaktadır" dedi.

Vücudun D vitamini ihtiyacının yaşa göre farklılık gösterdiğini belirten Tan, "Yaş ilerledikçe alınması gereken miktar artar. Vitaminin vücuttaki seviyesi çok düştüğü zaman kemikler ince, kırılgan veya kusurlu hale gelir. D vitamini eksikliği toplumda yaygın olarak görülen bir rahatsızlıktır. Özellikle koyu renk cilde sahip olanlar, aşırı kilolu olanlar ve 65 yaşından büyük bireylerin D vitamini seviyeleri daha düşüktür.

Bu nedenle kan seviyelerini normale getirmek için vitamin takviyesi gerekir. Fakat bu konuda da dikkatli olmak ve aşırı vitamin almaktan kaçınmak önemlidir; çünkü çok yüksek düzeydeki D vitamini seviyeleri toksisiteye neden olabilir. Mutlaka takip edilmelidir" şeklinde konuştu.

Belirtileri nelerdir?

D vitamini eksikliğinin kendini nasıl gösterdiğini de anlatan Uzm. Dr. Tan, "Bazı insanlarda D vitamini eksikliği bulunmasına rağmen herhangi bir belirti görülmez. Eksiklik bazen yorgunluk, genel vücut ağrısı gibi bazı belirtilere neden olur. Ciddi eksikliklerde ise kemik ağrısı ve yürümekte zorluğa neden olan kuvvet kaybı ortaya çıkar. Ek olarak bağışıklık sisteminin görevini yerine getirememesi nedeniyle enfeksiyon sıklığında artış görülür. El ve ayak bilekleri, omuz eklemeleri ve parmaklarda ağrı, değişken ruh hali, depresyon, uykusuzluk, baş ağrısı, saç dökülmesi gibi belirtiler de bulunabilir" dedi.