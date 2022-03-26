"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
27 MART 2022 PAZAR - YIL: 53

SMA’lı bebekler de yaşasın

26 Mart 2022, Cumartesi 23:35
Çorum Alaca Devlet Hastanesinde pratisyen hekim Arif Said Sadık, mesai arkadaşı Mustafa Keskin’in SMA hastası bebeği ile birlikte tüm SMA’lı bebeklerin sesinin duyulmasını istedi.

SMA hastalığının ölümcül ve tedavide kullanılan ilaca ulaşmak için yüklü miktar paraya ihtiyaç olduğunu belirten Sadık şu ifadeleri kullandı, “Mesai arkadaşımız Mustafa Keskin’in 3 aylık bebeğine SMA hastalığı tanısı koyuldu. Bu ölümcül bir kas hastalığı. Hastalığın bilinen 3 tedavisi var. Bunlardan sadece Zolgensma ilacı direk tedaviye yönelik. Diğerleri daha çok süreci uzatmaya yönelik. Devletimiz bunlardan sadece spinraza ilacını ödeme kapsamına aldı. Zolgensma tedavisini almak isteyenler yurt dışında yaptırıyor. Ama bu ilacın maliyeti 1.8 milyon dolar. Yani 25 milyon lira gibi bir para ediyor. Ailelerin buna ulaşmaları cidden zor. Diğer SMA’lı aileler gibi yardım kampanyası başlatıldı. ‘sma_alpyasasin’ Instagram ve Twitter hesabından canlı yayın yapılarak yardım toplanmaya çalışılıyor”

İnstagram hesabında bulunan Valilik onaylı bağış hesabı ise şu: Ziraat Bankası / Alıcı: Alper Furkan Keskin TR:58 0001 0090 1017 1251 9050 01

Etiketler: SMA, bebek
Okunma Sayısı: 117
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    "Demokrasi için hayat-memat mücadelesi"

    SMA’lı bebekler de yaşasın

    Kitap fuarında son gün

    Adaletsiz bir torba daha

    Yeni Asya coşkusu sürüyor

    Biden, Putin için 'kasap' ifadesini kullandı

    Çavuşoğlu: Oligarklar kurallara uymak şartıyla Türkiye'ye gelebilir

    BM: Ukrayna'da en az 1104 sivil öldü

    Ukrayna, Rusya'nın saldırılarında 136 çocuğun öldüğünü açıkladı

    Davutoğlu AKP’lilere seslendi

    Çanakkale Köprüsü otoyolla 272.5 TL’ye geçilecek

    Yemen'de 200 bine yakın göçmenin yardıma muhtaç olduğu açıklandı

    İran'dan Suudi Arabistan ve Kuveyt'e tepki

    Hava sıcaklıkları çarşambadan itibaren artacak

    27 il için 'sarı' kodlu uyarı verildi

    Kayseri'de maden ocağında göçük meydana geldi

    Ukrayna, 170 Rus askeri ile 42 askeri aracın daha imha edildiğini açıkladı

    Zelenskiy'den müzakere uyarısı: Şartlar adil olmalı

    BMMYK: Ukrayna'da en az 1081 sivil öldü

    ABD Savunma Bakanlığı: Rusya, Herson'daki kontrolü 'kısmen' kaybetti

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    Bediüzzaman’ın hürriyete dair gelecek tasavvuru
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Çağları aşıp da gelen adam
    Risale-i Nur'dan

    Mele-i A’lânın sakinleri, Risale-i Nur’u alkışlıyor
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Hakikî istikbal
    Faruk ÇAKIR

    Yanlışa milletçe itiraz
    Genel

    "Demokrasi için hayat-memat mücadelesi"
    Feyzullah ERGÜN

    Namaz’ın tıbbî hikmetleri (1)
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Adnan NACİR

    Eski KÖİ’ye yeni âdet

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.