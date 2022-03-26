SMA’lı bebekler de yaşasın

Çorum Alaca Devlet Hastanesinde pratisyen hekim Arif Said Sadık, mesai arkadaşı Mustafa Keskin’in SMA hastası bebeği ile birlikte tüm SMA’lı bebeklerin sesinin duyulmasını istedi.

SMA hastalığının ölümcül ve tedavide kullanılan ilaca ulaşmak için yüklü miktar paraya ihtiyaç olduğunu belirten Sadık şu ifadeleri kullandı, “Mesai arkadaşımız Mustafa Keskin’in 3 aylık bebeğine SMA hastalığı tanısı koyuldu. Bu ölümcül bir kas hastalığı. Hastalığın bilinen 3 tedavisi var. Bunlardan sadece Zolgensma ilacı direk tedaviye yönelik. Diğerleri daha çok süreci uzatmaya yönelik. Devletimiz bunlardan sadece spinraza ilacını ödeme kapsamına aldı. Zolgensma tedavisini almak isteyenler yurt dışında yaptırıyor. Ama bu ilacın maliyeti 1.8 milyon dolar. Yani 25 milyon lira gibi bir para ediyor. Ailelerin buna ulaşmaları cidden zor. Diğer SMA’lı aileler gibi yardım kampanyası başlatıldı. ‘sma_alpyasasin’ Instagram ve Twitter hesabından canlı yayın yapılarak yardım toplanmaya çalışılıyor”

İnstagram hesabında bulunan Valilik onaylı bağış hesabı ise şu: Ziraat Bankası / Alıcı: Alper Furkan Keskin TR:58 0001 0090 1017 1251 9050 01