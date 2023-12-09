"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
9 ARALIK 2023 CUMARTESİ - YIL: 54

Soğuk hava astım ataklarını tetikliyor

09 Aralık 2023, Cumartesi 12:00
Kış mevsimiyle birlikte etkisini gösteren soğuk hava, astım hastalarını zorluyor. Uzmanlar özellikle çok soğuk havalarda astım hastalarının dışarı çıkmamasını öneriyor. Eğer çıkmaları gerekiyorsa da mutlaka önlem almaları tavsiye ediliyor.

Astım dünya genelinde en sık görülen bulaşıcı olmayan kronik solunum hastalığı olarak biliniyor. Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) verilerine göre yaklaşık 340 milyon kişi bu hastalıktan muzdarip. Öyle ki toplam astım hastası sayısının 2025’te 400 milyona ulaşacağı düşünülüyor. Hava yollarının daralmasıyla seyreden ve geçici ataklarla ilerleyen bir hastalık olan astımın ortaya çıkışının pek çok sebebi var. Bunları genetik yatkınlıklar, mevsimsel ve çevresel faktörler olarak özetlemek mümkün. Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şehnaz Olgun Yıldızeli hastalığın atak yaptığı dönemde hastada hangi semptomlara yol açtığını şöyle anlatıyor: “Göğüste sıkışma, nefes darlığı, aldığı nefesin yetmemesi hissi, dışarıdan duyulabilen hırıltı görülebiliyor. Daha nadir olmakla birlikte öksürükle de karakterize olabiliyor. Gelen ataklar hastayı etkileyen faktör neyse, ona maruz kalındığında ortaya çıkar.”

TRT Haber

Okunma Sayısı: 190
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Gazze dünyanın gözleri önünde yok ediliyor

    Sinop çevresinde kuvvetli yağış bekleniyor

    Yapay zekâdan “otizm” teşhisi

    Soğuk hava astım ataklarını tetikliyor

    Bu kış ılık ve yağışlı geçecek

    Gözler Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde

    Yolsuzlukla mücadeleye niyetimiz yok

    Güney, Güneydoğu ve Doğu'daki şehirlere kuvvetli yağış ve kar uyarısı

    Daha kaç çocuk ölmeli?

    Halkı aldatıyorlar

    ABD sivillerin korunması için baskıyı attırdı

    Faiz rekor kırıyor

    AYM’den devlet keyfiliğine karşı yeni karar

    Kazanan kim, kaybeden kim?

    Seçim bitti, Yunanistanla barıştık

    İstanbul’da deprem riski yüzde 47

    Karadeniz Ereğli'de kaybolan 7 kişilik mürettebatı arama çalışmaları 20. gününde

    G7: Gazze’de acil eyleme ihtiyaç var

    Türkiye yalnızlaştı

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Okuduğunu anlamayan bir nesil...
    Ahmet BATTAL

    Bilim adamı tornası
    Mehmet ÇETİN

    Kader konusunu anlayamıyorum!
    H. Muharrem OKUR

    Madem ahiret var...
    Cevher İLHAN

    Yine “büyüme” uydurması
    Feyzullah ERGÜN

    Şifa hazinesi: Gül (1)
    Ali FERŞADOĞLU

    Hakiki dindar kim, “sözde” dindar kim!?
    Risale-i Nur'dan

    Nimetleri nimet yapan saadet-i ebediyedir
    Faruk ÇAKIR

    İtiraz etsen de dinle!

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.