Soğuk hava kalp krizi riskini arttırıyor

Kalp ve damar hastalıkları uzmanı Doç. Dr. Muhammed Keskin’in aktardığına göre hava sıcaklığının aniden 10 derece düşmesi, beş günlük kalp krizi riskini yüzde 10 arttırıyor. Soğuk, akciğer hastalıklarında da alevlenmelere yol açıyor.

Diken’deki habere göre kalp ve damar hastalıkları uzmanı Doç. Dr. Muhammed Keskin, “İlk olarak soğuk, kalp damarlarının genişleyebilme kapasitesini etkiliyor. Soğuklarda sabah saatleri kalp krizi açısından daha riskli. Kortizon miktarı henüz düşük düzeydeyken, vücut ısınmamış oluyor. Kalp hızı da yükselmemiş, tansiyon değerleri düşük olduğu için risk artıyor. Soğuk havaya ani çıkma, göğüs kaslarının soğuk olması, kalbin soğuk havayla temas etmesi kalp damarlarını büzüştürebiliyor. Kalbin efora ve kalp hızı artışına uyumunu zorlaştırabiliyor. Kalp damarlarında büzüşme (spazm) gerçekleşebiliyor ve bundan damarların kalbi besleme kapasitesi zarar görebiliyor.” dedi. Haber Merkezi

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