Solunum yolu enfeksiyonları acilleri doldurdu

Son dönemde hastanelerin acil servislerinde grip ve solunum yolu enfeksiyonlarından kaynaklanan yoğunluk arttı.

Soğuk hava ve kapalı mekanlarda geçirilen süreler, soğuk algınlığı, influenza ve domuz gribi gibi hastalıkların yayılmasına sebep oldu. Kamu hastanelerinde acil servislerde bekleyen hastaların sayısı artarken, özel hastanelerde de benzer yığılmalar gözlemlendi. BirGün’de yer alan habere göre, İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Osman Küçükosmanoğlu, acil servislerin poliklinik gibi kullanılmasının yoğunluğu artırdığını, bu sorunun çözümü için birinci basamak sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Togay Yılmaz ise, hastalık belirtileri olan kişilerin izole edilmesi, işe veya okula gitmemeleri gerektiğini söyledi. Haber Merkezi

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