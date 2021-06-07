Son 24 saatte 91 vefat daha

Türkiye'de Kovid-19 salgınında bugün 91 kişi vefat etti, 495'i hasta olmak üzere toplam 5 bin 647 yeni vaka tespit edildi.
Ağır hasta sayısı 1060 oldu, 6 bin 576 kişinin Covid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 167 bin 350'ye yükseldi.
Salgın başlangıcından beri vefat edenlerin toplam sayısı ise 48 bin 255'e yükseldi.
Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı ise 31 milyon 52 bin 924'e ulaştı.
Euronews Türkçe