Sonbaharda daha büyük dalga gelir

Sağlık Bakanlığı’nın Covid-19 verileri bile enfeksiyondaki artışı işaret ediyor. 27 Haziran-3 Temmuz arasındaki bir haftalık veriye göre, toplam vaka sayısı 57 bin 113, ölen 25 kişi.

Uzmanların tahmini vaka sayısı resmi rakamların çok üzerinde, 100 bine ulaştığı yönünde. Sağlık Bakanlığı ilkbaharla birlikte Covid-19 önlemlerini birer birer kaldırdı. Öte yandan hızlı antijen testleri kayda geçmediği için gerçek rakamlar bilinmiyor. Türk Tabipleri Birliği (TTB) Pandemi Çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol, Türkiye’nin altıncı dalgayı yaşadığını belirterek, “Omicron’un BA.4 ve BA.5 adlı yeni türevleri geldi. Daha bulaşıcı, aşıdan kaçan ve akciğere daha çok yerleşen varyantıyla yeni bir dalga başlattı. Sonbaharda bundan daha büyük, nüfusların en az üçte birini hastalandıracak dalga bekleniyor. Bu nedenle hazırlık süreci önemli.” Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 87

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.