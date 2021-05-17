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17 MAYIS 2021 PAZARTESİ - YIL: 52

'Tam Kapanma' salgınla mücadeleyi nasıl etkiledi?

17 Mayıs 2021, Pazartesi 12:11
Kovid-19 tedbirleri kapsamında tam kapanma sürecinin başladığı 29 Nisan'da 37 bin 674 olan vaka sayısı, sürecin son gününde yüzde 72 azalarak 16 Mayıs itibarıyla 10 bin 512 oldu, günlük hasta sayısı da 2 bin 715'ten 920'ye düştü.

Kovid-19'la mücadele kapsamında 29 Nisan'da uygulamaya geçirilen ve saat 05.00 itibarıyla sona eren tam kapanma sürecinde, vakalar yüzde 72 azalırken, ağır hasta ve vefat sayılarında büyük düşüş kaydedildi.

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda alınan karar doğrultusunda 29 Nisan Perşembe saat 19.00'da başlayan ve 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'te sona eren "tam kapanmada", Kovid-19 salgınıyla etkili mücadele sağlandı.

Bu süreçteki kısıtlamalara uyum sağlanmasıyla günlük vaka ve hasta sayıları hızla düştü. Bu da ağır hasta sayısı ve vefatların azalışını beraberinde getirdi.

Sağlık Bakanlığı verilerinden derlenen bilgilere göre, tam kapanmanın başladığı 29 Nisan'da günlük vaka sayısı 37 bin 674, hasta sayısı 2 bin 715 olarak kayıtlara geçti.

Nisan boyunca 30 bin seviyesinde seyreden ve tam kapanma öncesinde 60 binlere kadar çıkan günlük vaka sayısı 8 Mayıs'ta 20 binlerin de altına düşerek 18 bin 52 oldu.

Tam kapanmanın son gününe denk gelen 16 Mayıs'ta vaka sayıları, 29 Nisan'a göre yüzde 72 azalarak 10 bin 512'ye düştü.

Günlük hasta sayısı da 2 bin 715'ten 920'ye geriledi.

Testlerin pozitiflik oranı

Öte yandan, tam kapanma sürecine geçilmesinin ardından virüsün bulaşmasının büyük oranda önlenmesiyle Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranında büyük düşüş yaşandı.

29 Nisan'da yüzde 13,55 olan testlerin pozitiflik oranı 8 Mayıs'ta yüzde 7,89 olarak kayıtlara geçti.

Bu oranın 16 Mayıs'ta yüzde 5,20'ye inmesiyle şubattan sonraki en düşük pozitiflik değerine ulaşıldı.

Ağır hasta ve vefat sayıları düştü

Bu süreçte günlük vaka ve hasta sayılarının hızla azalması, vefat ve ağır hasta sayılarının da gerilemesini sağladı.

Tam kapanmanın başladığı 29 Nisan'da 3 bin 581 olan toplam ağır hasta sayısı 16 Mayıs itibarıyla 2 bin 468'e düştü.

Günlük vefat edenlerin sayısı da 339'dan 223'e geriledi.

Öte yandan uzmanlar, tam kapanma sürecinin son 4-5 gününün olumlu etkilerinin görülmeye devam edeceğini, vaka ve hasta sayılarda düşüşün sürmesinin beklendiğini belirtiyor.

Tam kapanma sürecinde 3,5 milyon doz aşı yapıldı

Türkiye'de genelinde 29 Nisan itibarıyla 13 milyon 578 bin 351'i birinci doz, 8 milyon 742 bin 740'ı ikinci doz olmak üzere toplam 22 milyon 321 bin 91 Kovid-19 aşısı yapıldı.

Tam kapanma sürecinde Kovid-19 ile mücadele kapsamında aşılamaya hızla devam edildi.

Tam kapanmanın son günü olan 16 Mayıs saat 23.56 itibarıyla 14 milyon 961 bin 650'si birinci doz, 10 milyon 838 bin 628'i ikinci doz olmak üzere uygulanan toplam aşı sayısı 25 milyon 800 bin 278'e ulaştı.

Böylece, tam kapanma sürecinde yaklaşık 3,5 milyon doz aşılama yapıldı.

AA

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