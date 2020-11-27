"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
28 KASIM 2020 CUMARTESİ - YIL: 51

Tat ve koku ayırt etmek çok büyük nimetmiş

27 Kasım 2020, Cuma 15:00
Yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) atlatıp görevlerine dönen Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi hemşireleri Eda Türkay ve Abdullah Ciğerlioğlu, hastalıkla mücadelede yaşadıkları zorlu süreci anlattı.

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi sorumlusu, Eda Türkay, testinin pozitif çıkmasının ardından hastanede tedavi altına alındığını belirterek, “Hep bir korku ve özlemle yaşadık. Çocuğundan ayrı kalmak, özlemek, ne yaptığını bilmemek, dokunamamak çok kötü duygulardı. Markete gidip istediğin bir şeyi alabilmek çok değerliymiş. Dışarıda yürüyüş yapıp eve dönebilmek bile çok güzelmiş” diye konuştu. Kadın doğum ameliyathane sorumlu hemşiresi, Abdullah Ciğerlioğlu da baş ve vücut ağrısı şikâyetlerinin ardından yaptırdığı testinin pozitif çıktığını söyledi. Ciğerlioğlu, şunları kaydetti: “Büyük oğlum ‘Baba kardeşim altına yaptı, kokuyu almıyor musunuz?’ diyordu. Oğlum söyleyince fark ediyorduk. Tat ve koku alma duyumuzu kaybetmiştik. Evde eşimle koku planlaması yapıyorduk. ‘Acaba koku alabilecek miyiz?’ diye evdeki parfümleri sıkıyorduk. Eşim koku alabilmek için deterjan kokluyordu. Bir şeyin kokusunu ve tadını ayırt etmek çok büyük nimetmiş. Hastalığın 7. gününde tat, 10. gününde de yeniden koku alma duyumuz geldi.”

 

AA

Okunma Sayısı: 137
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Tam kapanma uyarısı! - Uzmanlar: Vaka sayısı 2 ay sonra günlük 128 bin olur

    Afrika Kovid-19 aşısı için endişeli

    İçişleri Bakanlığı'ndan sokak kısıtlamasına ilişkin açıklama

    Salgın çocukların hayat memnuniyetini azalttı

    AP, Ankara ile yeni ilişki modeli istiyor

    Tunceli'de yaşanan patlamada 4 asker hafif yaralandı

    Türkiye'de son 24 saatte 29845 kişinin daha testi pozitif çıktı

    Bazı toplu etkinlikler 3 ay süreyle tekrar ertelendi

    Reform yapacaklarmış da!

    'Yılmaz Vural'ın durumu ciddiyetini korumaktadır'

    Destekler yerli değil, yabancı çiftçiye çalışıyor

    TBMM, ortak bildiriyle Fransa'yı kınadı

    Yeşil alanlar akıl ve ruh sağlığına iyi geliyor

    Ortalama ücretler ‘asgarî ücret’ seviyesine indi

    “Akar ve Güler neden ifade vermedi?”

    “Katar zor zamanda yetişti”

    FIFA dünya sıralamasında bir basamak yükseldik

    Yargıtay'a 11 yeni üye seçildi

    'Kanal İstanbul Projesi ile ilgili talepler artıyor"

    Ne var yani bunda?

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    İstihbarata demokratik denetim şart
    Ali FERŞADOĞLU

    Demek “aşısız” da kurtulunuyormuş!
    Genel

    Tam kapanma uyarısı! - Uzmanlar: Vaka sayısı 2 ay sonra günlük 128 bin olur
    Mehmet ÇETİN

    On-line ders nimetini yaşarken
    Cevher İLHAN

    Tarihinin en yüksek “faiz politikası”!
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Faruk ÇAKIR

    Güvenin sarsılması çok feci
    H. Muharrem OKUR

    Hastalanıyoruz
    Büşra Nur Önal

    Cumhuriyetçi karıncalar
    Mustafa Gengeç

    İnsan simaları neden farklı?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.