Tat ve koku ayırt etmek çok büyük nimetmiş

Yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) atlatıp görevlerine dönen Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi hemşireleri Eda Türkay ve Abdullah Ciğerlioğlu, hastalıkla mücadelede yaşadıkları zorlu süreci anlattı.

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi sorumlusu, Eda Türkay, testinin pozitif çıkmasının ardından hastanede tedavi altına alındığını belirterek, “Hep bir korku ve özlemle yaşadık. Çocuğundan ayrı kalmak, özlemek, ne yaptığını bilmemek, dokunamamak çok kötü duygulardı. Markete gidip istediğin bir şeyi alabilmek çok değerliymiş. Dışarıda yürüyüş yapıp eve dönebilmek bile çok güzelmiş” diye konuştu. Kadın doğum ameliyathane sorumlu hemşiresi, Abdullah Ciğerlioğlu da baş ve vücut ağrısı şikâyetlerinin ardından yaptırdığı testinin pozitif çıktığını söyledi. Ciğerlioğlu, şunları kaydetti: “Büyük oğlum ‘Baba kardeşim altına yaptı, kokuyu almıyor musunuz?’ diyordu. Oğlum söyleyince fark ediyorduk. Tat ve koku alma duyumuzu kaybetmiştik. Evde eşimle koku planlaması yapıyorduk. ‘Acaba koku alabilecek miyiz?’ diye evdeki parfümleri sıkıyorduk. Eşim koku alabilmek için deterjan kokluyordu. Bir şeyin kokusunu ve tadını ayırt etmek çok büyük nimetmiş. Hastalığın 7. gününde tat, 10. gününde de yeniden koku alma duyumuz geldi.”