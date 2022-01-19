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19 OCAK 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 52

Tat ve koku kaybının sebebi bulundu

19 Ocak 2022, Çarşamba 19:00
ABD’de yapılan yeni bir araştırma, Kovid-19’dan kaynaklanan tat ve koku kaybının genetik bir risk faktörüne bağlı olabileceğini ortaya koydu.

Kovid-19’dan kaynaklanan duyu kaybının kesin sebebi belirsizliğini korurken, bilim insanları virüsün burnun koku alma epiteli adı verilen kısmındaki hücrelere zarar verdiğine inanıyor. Burnun bu kısmındaki hücrelerin, insanların koku almasına yardımcı olan koku alma nöronlarını koruduğu biliniyor. ABD merkezli Human Genetics firması, Covid-19 testi pozitif çıkan ve tat ve koku alma duyusunu kaybeden kişilerle olmayanlar arasındaki genetik farklılıkları karşılaştırdı ve ortaya ilginç sonuçlar çıktı. Buna göre, K-kokuları metabolize etme şeklimizde rol oynayan UGT2A1 ve UGT2A2 isimli iki genin iki grupta farklılık gösterdiği belirlendi. Uzmanlar, bu iki gene sahip kişilerin koku kaybı yaşama olasılığının daha yüksek olduğunu açıkladı.

Haber Merkezi

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