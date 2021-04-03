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3 NİSAN 2021 CUMARTESİ - YIL: 52

Tehlike çanları çalıyor

03 Nisan 2021, Cumartesi 00:15
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi Prof. Zafer Kurugöl, “Tehlike çanları çalıyor. Özellikle İstanbul’da sorun diğer illerden daha büyük. İzmir ve Ankara’da da dikkat çekici bir artış görüyoruz” dedi.

Son açıklanan verilere göre, Türkiye genelinde yoğun bakım doluluk oranı yüzde 63.2, yatak doluluk oranı ise yüzde 54.2 oldu. Prof. Zafer Kurugöl, yüzde 63.2 oranının sadece Koronavirüs  hastalarını değil diğer bütün hastaları kapsayan bir oran olduğunu belirterek, “Bu rakam yoğun bakımlarda sorun başladı demek. Tehlike çanları çalıyor. Özellikle İstanbul’da sorun diğer illerden daha büyük. İzmir ve Ankara’da da dikkat çekici bir artış görüyoruz” dedi.

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“Üçüncü pik yaşanıyor”

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu da salgında şu anda üçüncü pikin yaşandığını belirterek, geçen Kasım ayındaki gibi büyük bir dalganın olmaması için özellikle 15-20 günlük süreçte herkesin çok hassas olmasını beklediklerini söyledi.

“Bugünkü vak’alar hastanelere yansıyacak”

İstanbul’un yoğun bakım doluluk oranlarında yüzde 64-65, normal yataklarda ise yüzde 62 bantlarında olunduğuna dikkat çeken Memişoğlu, bunun artmasının tehlikeli hale gelebileceğini vurguladı. Prof. Dr. Levent Akın da yoğun bakımlardaki artışın iyiye işaret olmadığını anlattı. “Bugünkü vak’alar, nisanın 10-15’inde hastanelere yansıyacak” diyen Prof. Dr. Akın, yoğun bakımlar hastalara cevap veremez hale gelirse tam kapanmaya gidilebileceğini, bu nedenle herkesin kurallara uyması gerektiğini söyledi.

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Kovid 19 ölümlerinde ciddî artış var

TTB Covid-19 İzleme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Pala: Ağır hasta sayısı ile kıyaslandığında ölenlerin sayısında daha önceki aylara göre önemli bir artış gözleniyor

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Covid-19 İzleme Kurulu Üyesi ve Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kayıhan Pala, “Ağır hasta sayısı ile kıyaslandığında ölenlerin sayısında daha önceki aylara göre önemli bir artış gözleniyor” değerlendirmesini yaptı. 

Pala, Twitter hesabından, “Bu artış bildirim sisteminde örneğin ağır hasta ölçütlerinde yapılan değişiklikten ya da yeni varyantların daha ölümcül olmasından kaynaklanıyor olabilir. İncelenmeli” dedi.

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‘Kanser pandemisi’ yaşanacak

TÜRKİYE’DE Nisan ayının ilk haftasında, kanser ve kanserden korunma konusunda farkındalığı arttırmak için “Ulusal Kanser Haftası” faaliyetleri düzenleniyor. Her yıl binlerce kişinin vefat ettiği hastalığın oluşturduğu olumsuz sonuçlar Covid 19 salgını döneminde daha da arttı. Uzmanlar, koronavirüsü salgını döneminde kansere ilişkin erken teşhiste yaşanan sorunlar sebebiyle gelecekte “kanser pandemisi” yaşanabileceğini ifade ediyor. Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Üyesi, Onkoloji Uzmanı Halis Yerlikaya’ya göre pandemi döneminde erken teşhis için gerekli kanser taraması yapılamıyor.

‘200 BİN KİŞİ KANSER TANISI ALIYOR’

Kanserde erken teşhisinin tedavi süreçlerine olumlu katkı sağlayabileceğini, pandemi döneminde tarama uygulamalarının yapılamaması sebebiyle gelecek yıllarda kanser vak’alarında artış yaşanacağını belirten Yerlikaya, “Covid 19 hasta sayısı ve ölümler artarken pandeminin etkisi ile başta kanser olmak üzere kronik hastalığı bulunan hastalara yeterli sağlık hizmeti sunulamadığı için Covid 19 dışı hastalıklara bağlı erken ölümler de yaşanıyor” dedi.

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