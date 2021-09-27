Termal zamanı

Yalova’nın tek İslamî konseptli termal oteli Esila Thermal Hotel&Spa, İstanbul’a yakın olmasının yanı sıra misafirlerini evindeymiş gibi hissettiren ev sıcaklığıyla termal şifaya vesile oluyor.

İSTANBUL - YASİN AYDIN

Kaplıca ve termal denilince Türkiye’de ilk akla gelen yerlerden biri, İstanbul’a en yakın bölge olan Yalova’dır. Uzun yıllardır termal severlere hizmet eden Yalova’da birçok kaplıca ve otel bulunmaktadır. Ancak bölgede İslâmî konseptte çalışan ve bu hassasiyetlere uygun olarak hizmet eden bir tek otel yer alıyor.

Yerli turistin yanında Avrupa ve İngiltere’de yaşayan gurbetçilerin de uğrak mekânı olan Yalova Termal kaplıcalarında bulunan Esila Thermal Hotel & Spa sunduğu hizmetler ile dikkat çekiyor. Esila Thermal Hotel & Spa, Yalova’ya 12 km yakınlıktaki Termal ilçesinde bulunmaktadır. Otelin bulunduğu alan oldukça huzurlu, sakin ve yeşilin bütün tonlarının görülebileceği tabiî bir orman ile çevrili.

Yalova kaplıcaları sağlık turizmi ve termal turizmde en ön sıralarda yer alıyor. Yalova Termal kaplıcalarında tek İslâmîk konseptte çalışan ESİLA THERMAL HOTEL & SPA geniş, kapsamlı ve kurumsal kimliğinin yanı sıra misafirlerini evindeymiş gibi hissetiren ev sıcaklığında termal şifaya vesile oluyor.

Otelde neler var?

Otel hakkında bilgi veren Esila Thermal Hotel & Spa Genel Müdürü Arif Şaldırak, Esila Thermal Hotel & Spa olarak 12 ay misafirlerine hizmet verdiğini belirterek, pandemi döneminde sağlık sertifikalarını ve güvenlik tedbirlerini aldıklarını vurguladı.

“Misafirlerimizi Yalova’ya bekliyoruz” diyen Şaldırak, “Otelimiz Yalova Termal ilçesi Gökçedere mahallesinde bulunmaktadır. İslâmî konseptte çalışan ve bu hassasiyetlere uygun olarak hizmet eden, toplamda 88 oda 235 yatak kapasitesi 2 adet toplantı salonu biri 150 diğeri 100 kişi kapasiteli 1 ana restaurantımız 250 kişi oturma kapasitesine sahip. 1000 m2 kapalı spa alanımız, erkek ve kadın ayrı olmak üzere kapalı termal sıcak su yüzme havuzları, Türk hamamları, buhar odaları, buz kürleri, aile sıra banyolarımız mevcut. Otelimizin 7. katında açık termal sıcak su yüzme havuzu sabah saat 9:00 ile 14:30 arasında sadece kadın misafirlerimizin kullanımına aittir. Bölgede İslâmî hassasiyetlere uygun çalışan tek 4 yıldızlı otel olmakla beraber 5 yıldız standartlarına haiz bulunmaktayız.” şeklinde konuştu.