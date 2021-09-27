"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
27 EYLÜL 2021 PAZARTESİ - YIL: 52

Termal zamanı

27 Eylül 2021, Pazartesi 15:44
Yalova’nın tek İslamî konseptli termal oteli Esila Thermal Hotel&Spa, İstanbul’a yakın olmasının yanı sıra misafirlerini evindeymiş gibi hissettiren ev sıcaklığıyla termal şifaya vesile oluyor.

İSTANBUL - YASİN AYDIN

Kaplıca ve termal denilince Türkiye’de ilk akla gelen yerlerden biri, İstanbul’a en yakın bölge olan Yalova’dır. Uzun yıllardır termal severlere hizmet eden Yalova’da birçok kaplıca ve otel bulunmaktadır. Ancak bölgede İslâmî konseptte çalışan ve bu hassasiyetlere uygun olarak hizmet eden bir tek otel yer alıyor.

Yerli turistin yanında Avrupa ve İngiltere’de yaşayan gurbetçilerin de uğrak mekânı olan Yalova Termal kaplıcalarında bulunan Esila Thermal Hotel & Spa sunduğu hizmetler ile dikkat çekiyor. Esila Thermal Hotel & Spa, Yalova’ya 12 km yakınlıktaki Termal ilçesinde bulunmaktadır. Otelin bulunduğu alan oldukça huzurlu, sakin ve yeşilin bütün tonlarının görülebileceği tabiî bir orman ile çevrili. 

Yalova kaplıcaları sağlık turizmi ve termal turizmde en ön sıralarda yer alıyor. Yalova Termal kaplıcalarında tek İslâmîk konseptte çalışan ESİLA THERMAL HOTEL & SPA geniş, kapsamlı ve kurumsal kimliğinin yanı sıra misafirlerini evindeymiş gibi hissetiren ev sıcaklığında termal şifaya vesile oluyor.

Otelde neler var?

Otel hakkında bilgi veren Esila Thermal Hotel & Spa Genel Müdürü Arif Şaldırak, Esila Thermal Hotel & Spa olarak 12 ay misafirlerine hizmet verdiğini belirterek, pandemi döneminde sağlık sertifikalarını ve güvenlik tedbirlerini aldıklarını vurguladı.

“Misafirlerimizi Yalova’ya bekliyoruz” diyen Şaldırak, “Otelimiz Yalova Termal ilçesi Gökçedere mahallesinde bulunmaktadır. İslâmî konseptte çalışan ve bu hassasiyetlere uygun olarak hizmet eden, toplamda 88 oda 235 yatak kapasitesi 2 adet toplantı salonu biri 150 diğeri 100 kişi kapasiteli 1 ana restaurantımız 250 kişi oturma kapasitesine sahip. 1000 m2 kapalı spa alanımız, erkek ve kadın ayrı olmak üzere kapalı termal sıcak su yüzme havuzları, Türk hamamları, buhar odaları, buz kürleri, aile sıra banyolarımız mevcut. Otelimizin 7. katında açık termal sıcak su yüzme havuzu sabah saat 9:00 ile 14:30 arasında sadece kadın misafirlerimizin kullanımına aittir. Bölgede İslâmî hassasiyetlere uygun çalışan tek 4 yıldızlı otel olmakla beraber 5 yıldız standartlarına haiz bulunmaktayız.” şeklinde konuştu.

Okunma Sayısı: 147
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    NATO'dan Çin'e şeffaflık çağrısı

    Yemen'deki çatışmalarda 67 kişi öldü

    Tunus’ta tek adamlığa hayır

    Almanya’da Sosyal Demokrat dönem

    Hava kirliliği erken ölüm sebebi

    UCM savcısı, 'Afganistan savaş suçları' soruşturması için yetki istedi

    Macron yumurtalı saldırıya uğradı

    İngiltere’deki ''şoför'' krizi büyüyor

    Konya Ovası'ndaki yerleşim yerleri tehdit altında!

    Girit Adası'ndaki depremde 1 kişi öldü

    Almanya'daki seçim sonuçları ne anlama geliyor?

    Erdoğan - Putin görüşmesine ilişkin Kremlin'den açıklama

    Trakya'daki 14 barajda endişelendiren tablo

    AYM’ye direnenler terfi ettirilmiş

    İngiltere, 5 bin ağır vasıta sürücüsüne geçici vize verecek

    Yaz saati uygulaması tasarruf sağlamadı

    Yalan değil, sokaktayız

    Öğrenci kredisi fitrenin de altında

    Gramaj standardı getirilmeli

    Babacan: Bu hukuksuz düzene son vereceğiz

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Süleyman KÖSMENE

    Allah imanı herkese neden nasip etmiyor?
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    AYM’ye direnenler terfi ettirilmiş
    M. Latif SALİHOĞLU

    Bir “yanık kazası”nın mânevî hasılatı
    Yeni Asya'dan Size

    Yeni hizmet dönemi
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Acı tablo
    Risale-i Nur'dan

    Beşer, din-i haktaki bir hakikati arıyor
    Abdülbakî ÇİMİÇ

    Bediüzzaman’ın Jön Türklere teklif ettiği fikir
    Muhammed Yusuf Akbaş

    Korkuyu sıradanlaştırmak

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.