Trafik kazalarının en hatalısı sürücüler

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı verilerinden derlenen bilgiye göre, 2021’de 187 bin 524 ölümlü ve yaralanmalı trafik kazası meydana geldi.

Bu kazalarda 2 bin 422 vatandaş kaza yerinde can verirken 276 bin 935 kişi ise yaralandı. Kazaların 147 bin 331’i yerleşim yeri sınırlarında, 40 bin 193’ü ise yerleşim yeri dışında gerçekleşti. Türkiye genelinde meydana gelen ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarının 60 bin 843’ü yandan çarpma, 29 bin 980’i yayaya çarpma, 20 bin 932’si arkadan çarpma, 11 bin 538’i ise karşılıklı çarpışma sonucu oldu. Diğer trafik kazalarından 91’i araçtan cisim düşmesi sonucu gerçekleşti.

Ölümlü ve yaralamalı trafik kazalarının 81 bin 832’si tek, 94 bin 605’i iki, 11 bin 87’si de çok araçlı kazalar olarak kayıtlara geçti. Trafik kazalarına sebep olan unsurlar içerisinde ilk sırada sürücü kusurları yer aldı. Ölümlü ve yaralamalı kazalarda toplam 194 bin 949 sürücü kusuru tutanaklara geçti.

