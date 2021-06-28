TTB: Sağlık çalışanları Delta varyantına karşı yeniden aşılansın

Türk Tabipler Birliği (TTB), sağlık çalışanlarının Delta varyantına karşı 'etkinliği kanıtlanmış aşılarla' yeniden aşılanması gerektiğini duyurdu.

Türkiye'ye Çin'den getirilen Sinovac yapımı CoronaVac aşısının ilk dozları 14 Ocak perşembe günü sağlık çalışanlarına uygulanmaya başlanmıştı. Daha sonra Türkiye'ye BioNTech aşıları gelmeye başladı. TTB'nin açıklamasında "Aşılamanın yapıldığı ilk gruplar olan sağlık çalışanları ile 65 yaş ve üzeri yurttaşlara Delta varyantına karşı etkililiği kanıtlanmış aşıların randevuları derhal açılmalıdır." denildi. Euronews Türkçe

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