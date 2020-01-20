"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
20 OCAK 2020 PAZARTESİ - YIL: 50

Türkiye'de aşı reddi artıyor

20 Ocak 2020, Pazartesi 01:16
Son yedi yılda çocuklarına aşı yaptırmayan ailelerin sayısı 183’ten 23 bine çıktı. Kızamık vak’aları ise önceki yıla göre 5 kat arttı.

Türkiye’de aşı tereddüdü ve aşı reddi dikkati çeken boyutlara ulaştı. Aşı şirketlerinin maddî kazanç odaklı çalıştığı, aşıların gerekli ve güvenli olmadığı, aşı olmanın dinen uygun olmadığı gibi gerekçelerle yedi yılda çocuklarına aşı yaptırmayan ailelerin sayısı 183’ten 23 bine çıktı.

Kapıdaki tehlike: Kızamık

Gazete Duvar’daki habere göre, Türk Tabipler Birliği (TTB) Başkanı Sinan Adıyaman, Türkiye’deki kızamık vak’alarında yaşanan artışı vurguladı. Sağlık Bakanlığı’nın bulaşıcı hastalıklara ilişkin ‘sorun yok’ açıklamaları ile Dünya Sağlık Örgütü’nün kızamık hastalığına ilişkin verilerinin uyuşmadığını belirten Adıyaman şunları söyledi: “Türkiye’de 2017 yılı itibariyle toplam kızamık vak’alarının sayısı 69’dan 2018 yılında 510’a, 2019 yılının ilk dokuz ayında da önceki yılın aynı dönemine kıyasla maalesef 5.2 kat artarak, 2 bin 666’ya ulaştı. Ayrıca laboratuvarda doğrulanmış kızamıklı hasta sayısı 2017 yılında 69 iken 2018’in ilk dokuz ayında 510’a yükseldi. Türkiye’de herhangi bir müdahalede bulunulmadığında daha da büyüyebilecek olan bir kızamık salgını mevcuttur”

Aşı oranlarındaki düşüşün sebepleri

TTB Aile Hekimliği Kolu Başkanı Dr. Filiz Ünal ise aşı reddi yapan ailelere ilişkin saha tecrübelerini anlattı. Ünal, çocuklar için en büyük tehdidin ‘aşı karşıtlığı’ olduğunu söyledi. Sağlık Bakanlığı tarafından oluşturulan çocuk dönemi aşı takvimine dikkat çeken Ünal, ‘aşı kırılmasının’ okul çağında yaşandığını belirterek şöyle konuştu: “İlkokul sekizinci sınıfa kadar olması gereken aşıların uygulama dönemleri aşı karnesinde yer alıyor. Türkiye’de aşı oranlarında yaşanan düşüşün bir sebebi de okul çağında yaşanan kırılmalar. Son dönemde yaptığımız tesbitlerden biri de bu. Ya okuldaki prosedürler dolayısıyla bir aksama yaşanıyor ya da aileler okul döneminde yapılan aşıları reddediyor. Bu da aşı takviminde kırılmalara ve aksamalara sebep oluyor. İç ve dış düzensiz göçler de aşı takviminde kırılmaya sebep oluyor. Yurt dışından gelen göçmen ailelerin çocukları ile mevsimlik işçilerin çocukları bu kapsamda yer alıyor. Örneğin, aşı takviminin kırılma zamanları ülke içi göçlerin başladığı tarihler; yani mevsimlik iş göçleri. Bu alanda da tedbir alınması gerekli.”

Okunma Sayısı: 231
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    ABD ve İsrail'in ortak hedefi Libya'ya BOP dizaynı

    Türkiye'de aşı reddi artıyor

    AB, yardımları azaltıyor

    Erasmus da zengine kaldı

    Gıda israfı 300 milyar

    Petrol bölgelerinde ABD-Rus çekişmesi

    Guterres: Libya'da askeri çözüme yer yoktur

    Libya Konferansı'nın Sonuç Bildirgesi kamuoyu ile paylaşıldı

    Sivasspor, Beşiktaş deplasmanından 3 puanla döndü

    8 yıl öncesinden bu yana ne değişti?

    Talan ve rant projesi

    Üşümesinler diye...

    Berlin'de Libya Konferansı alarmı

    27 bin sivil daha Türkiye sınırına göç etti

    Erdoğan ile Putin Berlin'de bir araya geldi

    AA çalışanlarının tamamı serbest bırakıldı

    Bitlisli kanaat önderi saldırıda vefat etti

    Dink suikastı dâvâsı 13. yılında

    Hedef ABD: Yüzlerce göçmen Meksika sınırına ulaştı

    En Çok Okunanlar

    Mehmet KARA

    Açıkla… Açıkla… Açıkla...
    Faruk ÇAKIR

    Kim kazandı?
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Bilenler böyle savrulursa...
    M. Latif SALİHOĞLU

    Germeden, bağırmadan konuşmak...
    Ali FERŞADOĞLU

    Sadece sabır yetmez, tedbir de lâzım, tekbir de!
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Rüstem GARZANLI

    “Ben ölünceye kadar bu gazete eve gelecek”
    Genel

    Erasmus da zengine kaldı
    Yeni Asya'dan Size

    Neşriyat temsilcileri toplantısı
    M. Said ZEKİ

    Kanunsuz emir, zihniyet ve adalet

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.