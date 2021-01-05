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5 OCAK 2021 SALI - YIL: 51

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 194 kişi daha vefat etti

05 Ocak 2021, Salı 19:27
Sağlık Bakanlığının Kovid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye’nin güncel koronavirüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı.

Tabloya göre, son 24 saatte 194 kişi koronavirüsten vefat etti, toplam can kaybı 21 bin 879’a yükseldi.

Bugün toplam 183 bin 413 test yapılırken, 14 bin 494 yeni vaka tespit edildi. Toplam vaka sayısı 2 milyon 270 bin 101 oldu.

Bugünkü hasta sayısı 1477 olarak açıklanırken, toplam ağır hasta sayısı ise 3 bin 410 olarak açıklandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün tespit edilen 1.477 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız azalmaya devam ediyor. Ağır hasta sayısındaki azalmaya bağlı olarak kayıplarımız da azalma eğiliminde. Sonuç almak için birlikte ve sürekli mücadele etmeliyiz" açıklaması yaptı.

Etiketler: Türkiye, koronavirüs
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