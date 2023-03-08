Türkiye'de ve deprem bölgesinde 'Kadın Hakları'

8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Türkiye'de ve özelliklede deprem bölgesinde kadınların yaşadıkları zorluklar, çeşitli araştırma ve raporlara yansıyan hak ihlalleri derlenerek kamuoyu ile paylaşıldı. CHP İstanbul Milletvekili, İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanvekili Av. Dr. M. Sezgin Tanrıkulu ''Türkiye'de Kadın Hakları İhlalleri Raporu'' ile acil çözüm bekleyen noktalara dikkat çekti.

DEPREMİN GÖLGESİNDEKİ KADINLAR VE 8 MART DÜNYA EMEKÇİ KADINLAR GÜNÜ

6 Şubat tarihli Kahramanmaraş merkezli ve 11 ilimizi etkileyen büyük depremler ardından zorlu ve uzun soluklu toparlanma süreci devam ederken maddi ve manevi büyük bir tahribatın yaşandığı bölgede kadınlar, yaşlılar ve çocuklar bu ağır süreci en öncelikli ve derin düzeyde yaşayan gruplar arasında yer alıyor.

Deprem bölgesindeki geçici yerleşim alanlarında yaşayan kadınlar için hijyenik koşulların oluşturulması kritik önem taşırken, depremlerden sağ kurtulan birçok kadın ve yardım çalışmalarına katılan kadın gönüllülerin ortaklaşa dile getirdikleri bir sorun var: “cinsiyet körlüğü”

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) Türkiye'nin 17 Şubat 2023 tarihli durum raporuna göre bölgedeki 'kadınlar'la ilgili tablo şu şekilde:

- 11 şehirde etkilenen kişi sayısı (1,7 milyon mülteci dahil): 15.8 milyon

- Hamile kadın sayısı (tahmini): 226,000

- Üreme çağındaki kadın sayısı (tahmini): 4.1 milyon

- Önümüzdeki ay gerçekleşmesi beklenen doğum sayısı (normal şartlarda, tahmini): 25,000.

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) raporunda öne çıkan başlıklar şu şekilde:

- Etkilenen bölgelerde karşılanmayan hijyen ihtiyaçları nedeniyle önemli bir salgın tehlikesi var.

- Barınma, ısınma, temizlik, gıda, gıda haricindeki malzemeler (hijyen ve özbakım kitleri dahil) ve sağlık hizmetleri kısa vadede öncelikli ihtiyaçlar.

- Kadın doğum hastaneleri ve çok sayıda birinci basamak sağlık kuruluşları da dahil olmak üzere 11 ilde 15 hastane hasarlı.

- Deprem bölgesinde yaşanan ulaşım aksaklıkları ve bölgede yolların büyük bir kısmının molozla kaplı olması nedeniyle depremden etkilenenlerin sağlık hizmetlerine erişim sorunu devam ediyor.

- Kriz durumlarında, kadınlar ve kız çocukları ve diğer kırılgan gruplar artan “Toplumsal Cinsiyete Dayalı Şiddet” riskiyle karşı karşıya kalırlar.

- Deprem bölgesinde çok sayıda kadın ve çocuk, travmatize oldu ve psikososyal desteğe ihtiyaç duyuyor.

- Kadınlar aşırı kalabalık barınaklarda, kendilerinin ve çocuklarının güvenliğinden kaygı duyarak yaşıyor.

- Kadınlar için ayrı tuvaletlerin, hijyen ürünlerinin, yıkanma alanlarının ve anne sağlığı hizmetlerinin azlığı, Türkiye ve Suriye’de toparlanmaya çalışan kadın depremzedelerin karşılaştığı ilk zorluklar arasında.

- Felaketin hemen ardından, Türkiye ve Suriye’deki kadınların yaşamlarını yeniden kurmak için güvenli yerlere erişimi büyük bir zorluk. Bir çoğu geceleri dışarıda geçirmek zorunda kaldı.

- Barınakların çoğu açık ve kalabalık yerlerde yer alıyor ve bu durum kadınlar için potansiyel bir risk oluşturuyor.

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Deprem öncesindeki tablo:

2022 YILINDA:

- Dünya Ekonomik Forumunun “Küresel Cinsiyet Eşitsizliği” raporunda Türkiye, 146 ülke arasında 124. sırada yer aldı.

- 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun uygulanmadı…

- Kadın işçiler erkeklere göre daha fazla sömürüldü, daha az ücret aldı, daha fazla tacize, ayrımcılığa ve mobbinge maruz kaldı.

- 2022 yılında -en az- 108 kadın işçi iş kazaları sonucunda öldü.

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En az 327 kadın öldürüldü

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi’nin (DİSK-AR) “İşsizlik ve İstihdamın Görünümü” çalışması 1 Mart günü açıklandı.

TÜİK’in Kasım 2022 Hane Halkı İşgücü verilerine göre, işsizlik türlerinin en yüksek olduğu kategori yüzde 27,5 ile geniş tanımlı kadın işsizliği, ikinci en yüksek işsizlik kategorisi yüzde 23,9 ile genç kadın (15-24 yaş) işsizliği oldu. Rapora göre, “geniş tanımlı kadın işsizliği” işsizlik türleri arasında en yüksek kategori oldu. İşsizlik sorununda depremin etkileri önümüzdeki dönemde görülecek.

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ÖLÜMLÜ İŞ KAZALARI

Son 10 yılda en az 1238 kadın işçi iş kazaları sebebiyle öldü. İSİG verilerine göre, 2013 - 2022 döneminde en az 1238 kadın işçi, bu yılın Ocak ve Şubat aylarında da -en az- 29 kadın işçi öldü.

ÖLÜMLÜ İŞ KAZALARI 2013 103 2014 131 2015 121 2016 110 2017 117 2018 120 2019 115 2020 148 2021 165 2022 108 TOPLAM 1.238

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TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTSİZLİĞİ

“Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği”nin (CEİD) “Türkiye'de Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini İzleme Raporu 2021-2022” 2022 yılı Temmuz Ayında yayınlandı.

Raporda, cinsiyet eşitliğini “çalışma hakkı”, “iyi ve yeterli yaşam hakkı”, “eğitim hakkı”, “sağlık hakkı”, “ekonomik ve siyasi karar mekanizmalarına katılım hakkı” ve “şiddetsiz yaşam hakkı” göstergelerinden hareketle ele alındı.

CEİD Endeks bulgularına göre yüzde 86,3 skor ile Norveç toplumsal cinsiyet eşitliğinin en fazla uygulamaya geçtiği ülke iken, Güney Kore 55,1 skor ile en eşitsiz ülke oldu.

2010-2020 dönem ortalaması endeks değerlerine göre Türkiye, toplumsal cinsiyet eşitliği performansı bakımından 36 ülke arasında 56,5 endeks değeriyle 35. sırada (sondan 2. sırada) yer aldı.

İlk üç sırada yer alan ülkeler sırasıyla Norveç, İsveç ve Avustralya iken, son üç ülke Japonya, Türkiye ve Güney Kore oldu.

Türkiye, “Sağlıklı Yaşam Hakkı” göstergesinde 27., “Eğitim Hakkı”nda 36. (sonuncu), “Çalışma Hakkı”nda 36. (sonuncu), “İyi ve Yeterli Yaşam Hakkı”nda 36. (sonuncu), “Ekonomik ve Siyasi Karar Mekanizmalarına Katılım Hakkı”nda 34., “Şiddetsiz Yaşam Hakkı”nda ise 32. sırada yer aldı…

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Dünya Ekonomik Forumunun (World Economic Forum-WEF) 2006'dan beri her yıl hazırladığı “Küresel Cinsiyet Eşitsizliği” Raporu da Temmuz 2022’de yayınlandı.

Raporda, dünyanın cinsiyet eşitliğine ulaşmasının 132 yıl süreceği öngörüldü. Bu süre bir önceki raporda 136 yıl olarak belirlenmişti. Pandemiden önce farkın 100 yıl içinde kapanacağı tahmin ediliyordu.

Ülkelerin “eğitim”, “siyaset”, “ekonomi” ve “sağlık” alanlarına göre değerlendirildiği raporda, Türkiye, 146 ülke arasında 124. sırada yer aldı.

Bangladeş, Etiyopya, Endonezya ve Nijerya’nın gerisinde kalan Türkiye'nin ardından Angola, Butan ve Suudi Arabistan geliyor. Son sıradaysa Afganistan var. Türkiye ayrıca eğitime erişimde 101., sağlıkta 99., “siyasette temsilde” 112., “ekonomiye katılımda” 134. oldu.

KADINA YÖNELİK ŞİDDET

2002-2022 yılları arasında Türkiye’de -en az- 7.398 kadının yaşam hakkı ihlal edilmiştir.

Bianet tarafından hazırlanan “erkek şiddeti çetelesi”ne göre:

Ocak Ayında 31, Şubat Ayında 11 kadın erkekler tarafından öldürüldü.

2022 yılında 327 kadın erkekler tarafından öldürüldü.