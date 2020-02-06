"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
6 ŞUBAT 2020 PERŞEMBE - YIL: 50

Türkiye Korona riski taşımıyor

06 Şubat 2020, Perşembe
Üsküdar Üniversitesi ve NPİSTANBUL Beyin Hastanesinden uzmanlar, yeni tip Koronavirüse ilişkin doğru bilinen yanlışları ve korunma yöntemleri hakkında tavsiyelerde bulundu.

Çin’de ortaya çıkan ve 500’e yakın kişinin ölümüyle sonuçlanan Korona virüsü, Üsküdar Üniversitesi tarafından düzenlenen “Korona virüsü hakkında doğrular ve yanlışlar!” başlıklı basın toplantısında Türkiye açısından muhtemel senaryolar tartışıldı. Üsküdar Üniversitesi Rektör Danışmanı, Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bölümleri ve Tıbbî Farmakoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Tayfun Uzbay, Üsküdar Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Haydar Sur ve NPİSTANBUL Beyin Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Songül Özer, Korona virüsü hakkında bilgi verdi. Virüsten korunma yollarına ilişkin tavsiyelerde bulundu. 

Türkiye Korona riski taşımıyor

Üsküdar Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Haydar Sur, Çin’de ortaya çıkan virüsün bugün itibariyle Hong Kong ve Filipinler’de de ölüme yol açtığını söyledi. Korona virüsünün insanlığın karşılaştığı son virüs olmadığını belirten Prof. Dr. Haydar Sur, “Domuz gribi de domuz çobanlarından geçen bir virüstü. Nasıl ortaya çıktı, insandan hayvana, domuzda mutasyona uğrayarak yine insana geçerek ölümlere yol açtı. Bugün Korona virüsü yüzünden ölenlerin çoğu 65 yaş üstü, kalp, tansiyon, akciğer-karaciğer sorunları, böbrek yetmezliği gibi hastalıkları olan kişiler. Bağışıklık sistemi güçlü olanlarda bu virüs sağlık sorunu oluşturamıyor. Dünya Sağlık Örgütü, Türkiye’yi riskli ülkeler arasında görmüyor. Sağlık Bakanlığı Dünya Sağlık Örgütü’nden 10 gün önce hamlelerini yaptı. Türkiye bu virüsü sorun yaşamadan atlatacaktır” diye konuştu. Sur, herkesin kendi dezenfektanını da kolayca yapabileceğini belirterek “1 litre kaynamış suya 10 miligram çamaşır suyu dökerek hazırlayabilirsiniz. Bir bez yardımıyla bu karışımı temizliklerde kullanabilirsiniz” dedi.

Komplo teorileri zaman kaybettirir

Üsküdar Üniversitesi Rektör Danışmanı, Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bölümleri ve Tıbbî Farmakoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Tayfun Uzbay, korona virüsünde çok fazla komplo teorisi olduğunu ancak delil olmadığı için ihtimaller üzerinden sadece vakit kaybedildiğini ifade ederek, “Önemli olan burada nasıl tedavi uygulanacağıdır. Günde birçok mikroorganizma ile temas ediyoruz, vücudumuz yüzde 95’ini imune ederek bazen yüzde 5’inden etkilenebiliyor. Kana geçmediği sürece önemli bir tehlike oluşturmuyorlar. Korona’ya baktığımızda sadece insandan insana solunum yoluyla geçtiğini görüyoruz. Bundan sonra başka bir şekilde mutasyona uğrayıp geçiş yapması pek muhtemel değil” dedi.

Aşı reddediciliği çok tehlikeli

Bu tür salgınların aslında insanlık için büyük bir fırsat olduğunu belirten Uzbay, “Küreselleşen dünyada herkesin birbiriyle kolayca iletişim kurduğu bir dünyada yaşıyoruz. Salgınların da çok hızlı yayılabileceği bir dönemdeyiz. İspanya’da 40 milyon kişinin öldüğü grip salgını bugünkü şartlarda olsaydı ölü sayısı 4 milyara çıkabilirdi. Bugün aşıya karşı bir karşıtlık var. Önleyici ve koruyucu tıbbın en önemli aracı aşıdır. Aşı reddediciliği çok tehlikelidir. Bu virüse karşı çok hızlı bir şekilde aşı tedavisi hazırlanıyor” diye konuştu.

ELİ SABUNLA YIKAMAK

Korona virüsünün Dünya Sağlık Örgütü’nün kabul ettiği bir virüs olduğunu belirten Özer ise, sosyal medyada yer alan abartılı haberlere de itibar edilmemesi gerektiğini vurgulayarak özellikle el hijyenine önem verilmesi gerektiğini söyledi. Özer, “Korona ve verem dahil birçok virüsün size bulaşmasını elinizi 25-30 saniye sabunla yıkayarak önleyebilmeniz mümkün. Tıbbî maskelere ihtiyaç yok. Virüsler çok hızlı yayılırlar, ama dış ortamda uzun süre canlı kalamazlar. Onların canlı kalmasını ve yayılmasını sağlayan en önemli besinleri kandır. Çin’den gelen paketlerde bulaşıcılık mümkün değil. Bunların üzerinden veya taşıyan kişiler aracılığıyla bulaşması söz konusu olamaz” dedi. 

HABER: SÜREYYA NUR İŞLER

Haber Merkezi

Etiketler: Türkiye, korona, risk
Okunma Sayısı: 167
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Trump hakkındaki azil oylamasında karar

    Çığ üstüne çığ

    MSB: Hakkari'de bir asker kaza sonucu şehit oldu

    Yüzyılın ihanetine AB’den de tepki

    Dünyada çılgınlık rüzgârı esiyor

    Sisi’ye ödül geri çekildi

    Avrasya zammı köprülere yöneltti

    Türkiye Korona riski taşımıyor

    Korku dolu anları anlattılar

    Bakan Koca: Bir vatandaşımız vefat etti

    İstanbul Valisi Yerlikaya: 139 yaralı 18 ayrı hastaneye sevk edildi

    Tunus: İsrail'le hiçbir şekilde ilişki kurmayacağız

    Dışişleri Bakanlığı: Bu gayriresmi faaliyeti şiddetle lanetliyoruz

    Alanyaspor, Galatasaray'ı 2 golle mağlup etti

    Açığı buldu ödülü kaptı

    Rusya ve Esed rejimi sivilleri hedef almaya devam ediyor

    AFAD: Bahçesaray'da 33 kişi vefat etti, 53 kişi yaralandı

    İdlib şehitleri dualarla uğurlandı

    İzmir'de kordon su altında kaldı

    En Çok Okunanlar

    M. Latif SALİHOĞLU

    Komiser, Üstad’ın üzerine yürüdü...
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Mehmetçik
    Genel

    Dünyada çılgınlık rüzgârı esiyor
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Çığ üstüne çığ
    Ahmet BATTAL

    Üniversiteler demokrasi kaynıyor
    Mikail YAPRAK

    Korkuyor muyuz?
    Ali FERŞADOĞLU

    “Dârü’l-harpçilere” selâm verilir mi?
    Genel

    Trump hakkındaki azil oylamasında karar
    Genel

    Üstad ‘Önsöz’ü üç defa okuttu

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.