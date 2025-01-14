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14 OCAK 2025 SALI - YIL: 55

Türkiye, memnuniyet sıralamasında sonda

14 Ocak 2025, Salı 04:07
Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) raporuna göre Türkiye, memnuniyet anketinde son sırada.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) raporu, Türkiye’de yaşayanların hayatından memun olmadıklarını ortaya koydu. OECD’ye bağlı ülkelerin 80 parametre üzerinden takip edildiği ve raporlandığı “Hayat nasıl? (How’s Life?) 2024” raporuna göre, OECD ülkelerinde hayat memnuniyeti ortalama puanı 6,7 iken Türkiye’de 4,9. Türkiye yaşama memnuniyetinde 41 ülke arasında son sıraya yerleşti. 15 yaşındaki öğrencilerin gıdaya erişimi açısından en kötü durumdaki ülke de Türkiye oldu. Söz konusu raporla ilgili detayları İstanbul Planlama Ajansı Başkanı Buğra Gökce açıkladı. Gökce, rapordan şu verileri paylaştı:

Gerçekler üzücü

“OECD‘nin üye ve bağlı ülkelerde 80 parametre üzerinden düzenli olarak takip ettiği açıklanan “How’s Life? 2024” raporunda ülkemiz açısında gerçekten üzücü veriler yer alıyor. OECD ülkelerinde hayat memnuniyeti ortalama puanı 6,7 iken Türkiye’de 4,9.

Sosyal adaletsizlik sıralamasında sondan ikinci sıradayız. Sosyal adaletsizliğin en yüksek olduğu 2 ülkeden biriyiz. Cinsiyet Eşitsizliğinde 41 ülke arasında sonuncu sıradayız. Eğitim’de PISA raporlarına göre OECD ülkeleri arasında  sondan 7. sıradayız. 15 yaşındaki öğrencilerin gıdaya erişimi açısından en kötü durumdaki ülke Türkiye. Son 30 günde haftada en az 1 gün hiç yemek yiyemediğini söyleyen öğrencilerin oranı OECD ülkelerinde yüzde 8 iken Türkiye’de yüzde 20’ye ulaşmış durumda. Açıklanan Rapora göre Hava Kirliliğinde Türkiye ‘’PM2.5’’ seviyeleri metreküp başına 27.1 mikrogram ile  OECD’deki ülkeleri arasında sondan 3. sırada. Ortalama Yaşama Süresi beklentimiz 78,6 yıl. 41 Ülke arasında 30. Sırada. “Yaşama Memnuniyeti” açısından  4,9 Puan ile 41 ülke arasında sonuncu sıradayız. ‘’Hane Halkı Net Serveti’’ açısından 38 ülke arasında sondan 5. Sıradayız. Ailelerimiz Lüksemburg, İzlanda, Belçika’daki hane halklarından yaklaşık 10 kat daha yoksul. İstihdam oranında 41 ülke arasında sondan 2’inci  sıradayız. Türkiye’de çalışanların %25’i ücretli işte uzun saatler çalışmak zorunda.

Haber Merkezi

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