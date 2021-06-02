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3 HAZİRAN 2021 PERŞEMBE - YIL: 52

Türkiye'nin aşılama sürecinde son durum?

02 Haziran 2021, Çarşamba 20:36
Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 1 Haziran saat 19.45 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı sayısı 16 milyon 830 bin 82, ikinci doz aşı 12 milyon 670 bin 665 oldu.

Böylece toplam doz miktarı, 29 milyon 500 bin 747 olarak gerçekleşti.

İstanbul'da birinci doz aşı sayısı 2 milyon 824 bin 447, ikinci doz aşı sayısı 2 milyon 12 bin 914 ve toplamda 4 milyon 837 bin 361, Ankara'da birinci doz aşı sayısı 1 milyon 377 bin 486, ikinci doz aşı sayısı 1 milyon 62 bin 605 ve toplamda 2 milyon 440 bin 91, İzmir'de ise birinci doz aşı sayısı 1 milyon 134 bin 215, ikinci doz aşı sayısı 882 bin 110 ve toplamda 2 milyon 16 bin 325 doz olarak kayıtlara geçti.

AA

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